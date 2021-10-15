Покупка или продажа авто по доверенности: украинцам рассказали о рисках

Украинцы, когда покупают автомобиль, то важно не только не попасть на крючок к мошенникам, а в случае, если все происходит по доверенности, то нужно знать, чем это может грозить.

Об этом сообщили на сайте Бесплатной правовой помощи.

Чем это грозит продавцу

Если покупка или продажа авто происходит по доверенности, то это может для покупателя и доверителя обернуться неприятным сюрпризом. В частности, важно понимать, что именно доверитель считается владельцем авто до того момента, пока оно не будет оформлено на другое лицо.

Так, доверителю это грозит штрафами, которые будут "заработаны" новым собственником за нарушение ПДД. Ведь они будут выписываться на владельца машины.

Какая опасность для покупателя

А покупателю это грозит чем, что доверитель может в одностороннем порядке отозвать генеральную доверенность. Поэтому покупатель лишается всех прав на транспортное средство и обязан будет вернуть его владельцу. Однако, если этого не происходит, то машину подают в розыск.

Кроме того, в случае смерти владельца автомобиля, признания его недееспособным, ограничения гражданской дееспособности, право на владение автомобилем переходит к его наследникам или опекунам. Тогда действие доверенности прекращается и машину нужно будет вернуть.

Поэтому, продавая авто по доверенности, владелец имеет право выдать новую доверенность только на срок, оставшийся до окончания первичной доверенности.