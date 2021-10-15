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Купівля або продаж авто за дорученням: українцям розповіли про ризики

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П'ятниця 15 жовтня 2021 21:33
Купівля або продаж авто за дорученням: українцям розповіли про ризики Як правильно купувати авто за дорученням (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українці, коли купують автомобіль, то важливо не тільки не потрапити на гачок до шахраїв, а й у разі, якщо все відбувається за дорученням, то потрібно знати, чим це може загрожувати.

Про це повідомили на сайті Безоплатної правової допомоги.

Чим це загрожує продавцю

Якщо купівля або продаж авто відбувається за довіреністю, то це може для покупця і довірителя обернутися неприємним сюрпризом. Зокрема, важливо розуміти, що саме довіритель вважається власником авто до того моменту, поки воно не буде оформлено на іншу особу.

Так, довірителю це загрожує штрафами, які будуть "зароблені" новим власником за порушення ПДР. Адже вони будуть виписуватися на власника машини.

Яка небезпека для покупця

А покупцю це загрожує чим, що довіритель може в односторонньому порядку відкликати генеральну довіреність. Тому покупець позбавляється всіх прав на транспортний засіб і зобов'язаний повернути його власнику. Однак, якщо цього не відбувається, то машину подають в розшук.

Окрім того, в разі смерті власника автомобіля, визнання його недієздатним, обмеження цивільної дієздатності, право на володіння автомобілем переходить до його спадкоємців або опікунів. Тоді дія довіреності припиняється і машину потрібно буде повернути.

Тому продаючи авто за дорученням, власник має право видати нову довіреність тільки на термін, що залишився до закінчення первинного доручення.

Раніше ми повідомляли, що водіїв "розводять" на штрафи за п'яну їзду та розповіли, як не попастися.

Також ми розповідали водіям, як правильно водити у дощову погоду та не потрапити у ДТП.

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