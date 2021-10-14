ru ua
Чт, 14 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Винницу начали "терроризировать" лисы: не боятся людей и машин

Новина українською →
Винница, Четверг 14 октября 2021 11:56
Винницу начали "терроризировать" лисы: не боятся людей и машин Фото: Винницу атакуют лисицы (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Виннице в последние дни просто нашествие лисиц. Животные, очевидно, голодные и идут искать пропитание к людям.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. Ранок.

Несколько дней подряд горожане снимают на камеру прямо в центре города молодых животных.

Лисы свободно разгуливают по городу в поисках пищи и не боятся людей и машин. Хищники бегают как у многоэтажек, так и по дороге.

В лесном хозяйстве говорят, нашествие лис стало настоящей большой проблемой. Их развелось столько, что животные вынуждены идти в город, чтобы прокормиться.

Людей призывают ни в коем случае не подходить близко и не кормить, так как эти животные распространители бешенства.

Чем опасно бешенство

Симптомы бешенства у человека проявляются не сразу, а лишь по прошествии 1–3 месяцев с момента заражения. Иногда болезнь проявляется и намного позже – через полгода или даже год после укуса кошки, собаки или другого больного животного, что происходит в тех случаях, когда укус локализуется на нижних конечностях.

Как мы ранее писали, в Чернобыле показали хищника, который не любит фотографироваться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винница
LITE
Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник, приметы
Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник, приметы