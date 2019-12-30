Опасные испарения: украинцев предостерегли перед Новым годом

Некачественные елочные игрушки могут быть опасны (фото: pixabay)

Медики предупредили украинцах об опасных для здоровья елочных игрушках

В Министерстве здравоохранения Украины предупредили украинцев о небезопасных новогодних елочных игрушках. К выбору этих украшений необходимо отнестись очень серьезно, так как в некачественных изделиях могут присутствовать вредные вещества, провоцирующие даже онкологические заболевания. Об этом медики написали на официальной странице в Facebook.

Советы, как выбрать качественные елочные игрушки:

Старайтесь не покупать елочные украшения на стихийных рынках. Дешевые игрушки могут содержать в себе острые детали и токсические вещества в составе.

Осмотрите изделие тщательно. От него не должно пахнуть краской или другими запахами. Блестки и краска должны держаться хорошо и не отклеиваться.

Стеклянные, хрупкие и хрупкие игрушки, особенно из мелких деталей, которые ребенок может отломить и проглотить, необходимо держать подальше от детей.

Используйте только сертифицированные электрические гирлянды. Иллюминацию для закрытых помещений нельзя использовать на улице. Пластик не рассчитан на холод, он может лопнуть, в негерметичные лампочки попадет влага, а в результате - вы получите короткое замыкание проводов.

В то же время иллюминацию для улицы нельзя использовать в закрытом помещении. Она может выделять опасные испарения.

Как мы ранее писали, в Министерстве здравоохранения Украины предупредили об опасности излишка сладостей в рационе. Новогодние праздники не за горами и по традиции дети будут получать от взрослых подарки в виде конфет и сладостей. Не стоит забывать в это время о правильном питании и рационе.