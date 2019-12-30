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Небезпечні випаровування: українців застерегли перед Новим роком

STYLERЖиття    30.12.2019 - 08:05
Небезпечні випаровування: українців застерегли перед Новим роком
Неякісні ялинкові іграшки можуть бути небезпечні (фото: pixabay)

Медики попередили українців про небезпечні для здоров'я ялинкові іграшки

У Міністерстві охорони здоров'я України попередили українців про небезпечні новорічні ялинкові іграшки. До вибору цих прикрас необхідно поставитися дуже серйозно, адже в неякісних виробах можуть бути шкідливі речовини, що провокують навіть онкологічні захворювання. Про це медики написали на офіційній сторінці в Facebook.

Поради, як вибрати якісні ялинкові іграшки:

  • Намагайтеся не купувати ялинкові прикраси на стихійних ринках. Дешеві іграшки можуть містити в собі гострі деталі і токсичні речовини в складі.
  • Огляньте виріб ретельно. Від нього не повинно пахнути фарбою або іншими запахами. Блискітки і фарба повинні триматися добре і не відклеюватися.
  • Скляні, крихкі і ламкі іграшки, особливо з дрібних деталей, які дитина може відламати і проковтнути, необхідно тримати подалі від дітей.
  • Використовуйте тільки сертифіковані електричні гірлянди. Ілюмінацію для закритих приміщень не можна використовувати на вулиці. Пластик не розрахований на холод, він може лопнути, в негерметичні лампочки потрапить волога, а в результаті - ви отримаєте коротке замикання проводів.
  • У той же час ілюмінацію для вулиці не можна використовувати в закритому приміщенні. Вона може виділяти небезпечні випари.

Як ми раніше писали, у Міністерстві охорони здоров'я України попередили про небезпеку надлишку солодощів в раціоні. Новорічні свята не за горами і за традицією діти будуть отримувати від дорослих подарунки у вигляді цукерок і солодощів. Не варто забувати в цей час про правильне харчування і раціон.

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