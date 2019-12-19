Безопасная доза: медики развеяли мифы о самом популярном зимнем напитке

МОЗ рассказало о согревающих свойствах глинтвейна (фото: РБК-Украина)

МОЗ не рекомендует употреблять глинтвейн и другой алкоголь для того, чтобы согреться

Министерство охраны здоровья предупреждает украинцев о том, что глинтвейн, который активно продают во время рождественских ярмарок, лучше не покупать. Обычно люди покупают подогретое красное вино с фруктами и специями для того, чтобы согреться, но мнение о согревающих свойствах глинтвейна является обманчивым. Об этом МОЗ сообщило на своей станице в Facebook.

По словам МОЗ, среди распространенных мифов о глинтвейне является то, что этот алкогольный напиток согревает, расслабляет и он наполнен витаминами, минералами и антиоксидантами.

Глинтвейн (фото: facebook.com/moz.ukr)

Глинтвейн по классическому рецепту нагревают и в нем должно оставаться от 7% алкоголя. Этого достаточно, чтобы навредить организму. Ведь безопасной дозы алкоголя не существует.

В глинтвейн добавляют апельсины, яблоки и лимоны, поэтому этот напиток ошибочно считают витаминным. На самом деле, фрукты, которые проходят термическую обработку, теряют значительную часть своей полезности. Ведь, чем длительней термическая обработка, тем меньше витаминов остается в еде.

О расслаблении от напитка: алкоголь снижает давление, из-за чего возникает впечатление расслабленности. Однако оно обманчиво и ухудшает способность логически и рационально рассуждать.

В МОЗ подчеркнули, что алкоголь расширяет сосуды на поверхности тела, поэтому возникает эффект тепла. Но внутренние органы в это время его теряют. Потеря тепла с поверхности кожи и конечностей на холоде происходит быстро, а общая температура тела снижается. Алкоголь плохо влияет на способы терморегуляции. Например, он нарушает механизм дрожь, который помогает телу сохранять тепло.

Если вы большой любитель согревающих напитков, то обратите свое внимание на безалкогольный глинтвейн. Если вы часто мерзнете, то одевайтесь теплее, не курите, не пейте алкоголь. По возможности заходите в теплое помещение каждый час. Сытно поешьте перед выходом на улицу.