Не покупайте у бабушек: эксперт рассказал про опасность популярного продукта

Специалист рассказал о том, как правильно выбрать любимый многими из нас кисло-молочный продукт. Речь идет про творог, при выборе которого важно соблюдать осторожность, чтобы не получить пищевое отравление.

Так, по словам Вадима Чагаровского, главы Союза молочных предприятий Украины, нынешний творог сильно отличается от советского. Почему так, он рассказал в эфире канала "Украина 24".

По словам эксперта, раньше сыр производили по двум технологиям: кислотно-сычужной и кислотной. В основном - первым способом - тогда творог получался более рассыпчатым. А при кислотной технологии творог становится более мажущим. Сейчас же производители технологию поменяли.

"Украинские производители молочных продуктов прекратили использовать старую технологию отделения сыворотки от сгустка, поэтому творог получается другого вкуса, отличающийся от "советского". Творог высококачественный, украинские производители работают добросовестно. Качество сырья влияет на сам творог, на выход творога из молока", - уверен эксперт.

При этом Чагаровский не советует брать творог "у бабушек". Ведь на базарах очень много фальсификата.

"Я бы не советовал нашим потребителям покупать творог у бабушек и на базарах. На базарах много фальсификата, а у бабушек мы с вами никак не сможем определить санитарные условия", - добавил он.

Чтобы купить хороший творог, лучше выбрать известного производителя, проверенную торговую марку. Ведь они гарантируют качество продукта, которое можно определить понюхав творог.

"По запаху можно определить качество продукта, потому что если плохие санитарные условия - появляется посторонний запах, свидетельствующий о кишечной палочке. У многих производителей, производящих творог старым способом, часто присутствует кишечная палочка, это человеческий фактор", - утверждает Вадим Чагаровский.

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