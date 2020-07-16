Этот быстрый способ поможет проверить творог на натуральность

Как проверить творог на подлинность (фото: pixabay.com)

Как быстро и доступно отличить качественный творог от продукта с примесями

Качественный творог бывает сложно найти из-за жадности производителей, которые домешивают туда все что только можно: крахмал, воду, растительные жиры и даже... известь. Особенно грешат этим торговцы на рынках, стремясь за объемами и выторгом.

Но есть четкие требования, как должен выглядеть, пахнуть и какого вкуса должен быть хороший творог. По цвету и консистенции продукт должен быть белым или же кремовым, равномерным по своей массе, а по жирности от 9 до 18 %. Все остальное - творожный продукт, который только огорчит вас своими вкусовыми качествами. После уловок и ухищрений производителя получается не самое полезное творожное месиво, пишет tvorogclub.

Что же добавляют в творог, чтобы его стало больше?

Производители часто грешат такими ингредиентами:

вода,

кефир,

белок соевого типа,

растительные жиры,

крахмал,

добавки фруктового типа,

известь.

Известь, конечно же, сплошь и рядом в творог не кладут, но случаи были.

Как отличить натуральный творог от подделки?

Конечно же, точнее всего будет обратиться в лабораторию. Но не все захотят возиться и тратиться, поэтому расскажем о простых способах.

"На глаз"

Визуальная оценка - первое, что вы должны сделать при оценке продукта. Если цвет творога отличен от белого или кремового, а консистенция неравномерная, скорее всего перед вами некая смесь непонятно чего.

Понюхать и попробовать

Таким образом удастся отличить творог из сухого молока. У такого запах и вкус очень слабо выражены.

Есть ли крахмал и прочие радости

Крахмал - один из любимых у фальсификаторов. Визуально его не увидишь, но можно сделать это при помощи капли йода. Если творог посинел, перед вами творог с крахмалом.

Интересно, что такая проверка эффективна и для выявления воды, кефира, белка соевого типа, извести и фруктовых добавок, которые могли добавить при производстве творога. Йод должен оставаться "цвета йода".

Растительные жиры

Этот способ займет немного больше времени. Если оставить кусочек творога в комнате, продукт с такими добавками покроется пленкой желтого цвета, но вкус и запах останутся прежними. А вот натуральный творог изменит свой вкус и запах при комнатной температуре, так как начал бы киснуть.

На растительные жиры можно быстро проверить, налив немного кипятка в емкость с творогом - растительное масло выйдет пятнами наружу.

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