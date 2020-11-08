Не купуйте у бабусь: експерт розповів про небезпеку популярного продукту

Фахівець розповів про те, як правильно вибрати улюблений багатьма з нас кисло-молочний продукт. Мова йде про сир, при виборі якого важливо дотримуватися обережності, щоб не отримати харчове отруєння.

Так, за словами Вадима Чагаровського, голови Спілки молочних підприємств України, нинішній сир сильно відрізняється від радянського. Чому так, він розповів в ефірі каналу "Україна 24".

За словами експерта, раніше виробляли сир за двома технологіями: кислотно-сичужною та кислотною. В основному - першим способом - тоді сир виходив більш розсипчастим. А при кислотній технології сир стає більш однорідним. Зараз же виробники змінили технологію.

"Українські виробники молочних продуктів припинили використовувати стару технологію відділення сироватки від згустку, тому сир виходить іншого смаку, відрізняється від "радянського". Сир високоякісний, українські виробники працюють сумлінно. Якість сировини впливає на сам сир, на вихід сиру з молока", - упевнений експерт.

При цьому Чагаровський не радить брати сир "у бабусь". Адже на базарах дуже багато фальсифікату.

"Я б не радив нашим споживачам купувати сир у бабусь і на базарах. На базарах багато фальсифікату, а у бабусь ми з вами ніяк не зможемо визначити санітарні умови", - додав він.

Щоб купити хороший сир, краще вибрати відомого виробника, перевірену торговельну марку. Адже вони гарантують якість продукту, яку можна визначити понюхавши сир.

"За запахом можна визначити якість продукту, тому що якщо погані санітарні умови - з'являється сторонній запах, який свідчить про кишкову паличку. У багатьох виробників, які виробляють сир старим способом, часто присутня кишкова паличка, це людський фактор", - стверджує Вадим Чагаровський.

Раніше ми писали про найшвидший спосіб перевірити сир на натуральність.

Також дієтологи розповіли, коли і для кого молоко може бути небезпечним.