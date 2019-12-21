Покупать ли доллары в 2019 году: эксперты дали важные советы

Курс доллара в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Курс доллара в Украине продолжает стремительно падать

Курс доллара в Украине продолжает бить рекорды. Так, по состоянию на вечер пятницы, 20 декабря, одна единица иностранной валюты на межбанке стоила 23,32 грн. Украинцы в недоумении, что будет с курсом дальше, и стоит ли скупать иностранную валюту в преддверии новогодних праздников. Что думают по этому поводу эксперты - в материале Styler.

Экономисты считают, что решение покупать или не покупать валюту по такому низкому курсу зависят от того, с какой целью человек совершает валютную операцию. Если для того, чтобы спекулировать, покупать стоит. При этом следует помнить, что любая покупка валюты является риском, но с возростанием риска возростает и доход в случае успеха.

По мнению экспертов, риски разворота рынка валют растут, но сложно сказать, в какой именно момент приток инвестиций может остановиться. Дело в том, что нынешний курс удовлетворяет только интересы импортеров, а вот экспортеры испытывают сложности. Ведь промышленность падает, в дефицит бюджета на данном этапе финансируется за счет займов.

Один из аналитиков советует регулярно покупать евро и доллары. Но при этом важно помнить о сохранении своих денег от инфляции. А вот перед праздниками покупка валюты не всегда является выгодным решением.

"Банки, понимая спрос населения, могут увеличивать спрэд - разницу между ценой покупки и продажи валюты", - считает эксперт.

Во время новогодних праздников валюту покупать можно, но при этом нужно понимать, что цена изменилась в выгодную сторону именно для вас. Эксперты уверены, что иногда нет смысла ждать более выгодного курса, а постепенно формировать "долгосрочную подушку безопасности" из разных валют.

Кроме того, экономисты советуют для максимальной защиты своих сбережений хранить и накапливать их по принципу - треть в гривнах, треть в долларах и треть в евро.

Некоторые аналитики уверены, что уже сейчас гривна переоценена процентов на 15, поэтому покупка иностранной валюты является удачным решением.