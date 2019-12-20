Курс доллара упала до нового минимума

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар упал до минимума с января 2016 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,32 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 21 декабря установлен на таком уровне: 2332,5284 гривен за 100 долларов (-4,8768 гривен).

При этом курс доллара на 20 декабря составляет 2337,4052 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 20 декабря - 2337,4052 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

bank.gov.ua

Напомним, 20 декабря межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 5 копеек до 23,35 гривен за доллар, курс в покупке до 23,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 25,97 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 20 декабря справочный курс на уровне 23,32 грн/доллар, понизив его по сравнению с 19 декабря (23,38). Справочный курс упал до нового минимума с начала 2019 года.

В то же время в обменных пунктах Украины 20 декабря курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 23,35 гривен за доллар, курс евро снизился на 8 копеек до 25,99 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,14 (23,22 - 19 декабря), продажи - 23,35 (23,40 - 19 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,64 (25,73 - 19 декабря), продажи - 25,99 (26,07 - 19 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,46 (3,46 - 19 декабря), продажи 3,77 (3,78 - 19 декабря) грн за 10 рублей.