Покупать авто в кризис оказалось выгоднее: названа причина

Покупать автомобили в кризисный период оказалось выгоднее, чем в обычное время. К такому выводу пришли эксперты авторынка.

Эксперты выявили, что цена легковушек, приобретенных накануне финансового кризиса, падает на 9% за три года владения, тогда как обычно удешевление может составить до 20% от первоначальной стоимости.

Согласно выводам экспертов, вызвана такая разница в "уценке" тем, что с наступлением кризиса производители не спешат пересматривать цены на машины, и у покупателей фактически есть больше времени для совершения покупки именно по докризисному прайсу.

Аналитики сравнили цены на несколько популярных моделей (новые авто) в 2014 и 2017 годах. Пример показал, что стоимость "подопытных" легковушек, купленных до обновления прайсов из-за курсов валют в 2014 году, за 3 года владения подешевели приблизительно на 9%. Эти же модели, купленные в 2017-м, потеряли в цене 17%

Впрочем важно отметить, что это правило относится не ко всем авто. Так, например, Skoda Octavia в обоих случаях дешевела равномерно.

А вот популярные модели Renault Logan, Hyundai Solaris, Toyota Camry, Renault Duster падали в ценах в таких соотношениях:

Renault Logan: покупка в 2014 году подешевело на 3%, а в 2017-м уже на 20%

Hyundai Solaris: покупка в 2014 году подешевело на 9%, а в 2017 году снизилась в цене на 13%

Toyota Camry: покупка в 2014 году подешевела на 8%, а в 2017-м - на 18%

Renault Duster: покупка в 2014 году подешевел на 9%, а в 2017 году стала дешевле на 13%.

Ранее мы писали о том, что в Украине прошлым летом увеличились продажи новых автомобилей, дилеры смогли реализовать на 18% больше транспорта, причем самые главные рекорды были поставлены в стоимости.