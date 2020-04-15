Купувати авто в кризу виявилося вигідніше: названа причина

Купувати автомобілі в кризовий період виявилося вигідніше, ніж у звичайний час. Такого висновку прийшли експерти авторинку.

Експерти виявили, що ціна легковиків, придбаних напередодні фінансової кризи, падає на 9% за три роки володіння, тоді як зазвичай здешевлення може скласти до 20% від первісної вартості.

Згідно з висновками експертів, викликана така різниця в "уцінці" тим, що з настанням кризи виробники не поспішають переглядати ціни на машини, і у покупців фактично є більше часу для здійснення покупки саме за докризовим прайсов.

Аналітики порівняли ціни на кілька популярних моделей (нові авто) в 2014 та 2017 роках. Приклад показав, що вартість "піддослідних" легковиків, куплених до оновлення прайсів через курси валют у 2014 році, за 3 роки володіння подешевшали приблизно на 9%. Ці ж моделі, куплені в 2017-му, втратили в ціні 17%

Втім важливо зазначити, що це правило відноситься не до всіх авто. Так, наприклад, Skoda Octavia в обох випадках дешевшала рівномірно.

А ось популярні моделі Renault Logan, Hyundai Solaris, Toyota Camry, Renault Duster падали в цінах у таких співвідношеннях:

Renault Logan: купівля у 2014 році подешевшало на 3%, а в 2017-му вже на 20%

Hyundai Solaris: купівля у 2014 році подешевшало на 9%, а в 2017 році знизилася в ціні на 13%

Toyota Camry: купівля у 2014 році подешевшала на 8%, а в 2017-му - на 18%

Renault Duster: купівля у 2014 році подешевшав на 9%, а в 2017 році стала дешевше на 13%.

Раніше ми писали про те, що в Україні минулого літа збільшилися продажі нових автомобілів, дилери змогли реалізувати на 18% більше транспорту, причому найголовніші рекорди були поставлені у вартості.