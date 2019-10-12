Покровская суббота 2019: все приметы и запреты в этот день

В субботу, 12 октября, в Украине отмечается Покровская суббота – поминальный день накануне большого праздника Покрова Пресвятой Богородицы. О том, какие еще есть памятные даты в этот день – в материале Styler.

Покровская поминальная суббота не входит в общий календарь поминальных дней, однако многие христиане в это день ездят на кладбище и готовят поминальные обеды. В этот день работать не запрещено, однако нужно обязательно посетить церковь и прочитать молитвы. Не запрещены в этот день уборка, работа в саду или огороде, а также крещение детей.

При посещении кладбища категорически нельзя:

Распивать алкогольные напитки возле могил.

Устраивать пикники. Поминальные обеды стоит отнести в церковь.

Отказывать нуждающимся в милостыне. Дав им деньги, нужно попросить их помолиться за усопших.

Календарь праздников на 12 октября (Иллюстративное фото: pixabay.com)

12 октября почитают память преподобного Кириака Отшельника, который был сыном священника и принял постриг у преподобного Евфимия Великого. В народе этот день называли Плакальницей.

Приметы на 12 октября

Если вечером или ночью появится туман – заморозков не будет.

Если появится поздний грибок – будет и поздний снежок.

Если свежий утренний ветер днем усилится, а к вечеру ослабнет – то погода будет ясная.

Если в этот день было солнечно, то начало марта будет солнечным.

Если на небе много звезд – то осень будет сухая.

Что еще празднуют в этот день