Покровская суббота 2019: все приметы и запреты в этот день

В Украине 12 октября принято почитать память усопших предков
В субботу, 12 октября, в Украине отмечается Покровская суббота – поминальный день накануне большого праздника Покрова Пресвятой Богородицы. О том, какие еще есть памятные даты в этот день – в материале Styler.
Покровская поминальная суббота не входит в общий календарь поминальных дней, однако многие христиане в это день ездят на кладбище и готовят поминальные обеды. В этот день работать не запрещено, однако нужно обязательно посетить церковь и прочитать молитвы. Не запрещены в этот день уборка, работа в саду или огороде, а также крещение детей.
Календарь праздников на 12 октября (Иллюстративное фото: pixabay.com)
12 октября почитают память преподобного Кириака Отшельника, который был сыном священника и принял постриг у преподобного Евфимия Великого. В народе этот день называли Плакальницей.