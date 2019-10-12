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Покровська субота 2019: всі прикмети і заборони в цей день

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В Україні 12 жовтня прийнято вшановувати пам'ять покійних предків

У суботу, 12 жовтня, в Україні відзначається Покровська субота – поминальний день напередодні великого свята Покрови Пресвятої Богородиці. Про те, які ще пам'ятні дати в цей день – у матеріалі Styler.

Покровська поминальна субота не входить в загальний календар поминальних днів, проте багато християн в цей день їздять на цвинтар і готують поминальні обіди. В цей день працювати не заборонено, однак потрібно обов'язково відвідати церкву і прочитати молитви. Не заборонені в цей день прибирання, робота в саду або городі, а також хрещення дітей.

При відвідуванні кладовища категорично не можна:

  • Розпивати алкогольні напої біля могил.
  • Влаштовувати пікніки. Поминальні обіди варто віднести до церкви.
  • Відмовляти тим, що потребують милостині. Давши їм гроші, потрібно попросити їх помолитися за померлих.

Календар свят на 12 жовтня (Ілюстративне фото: pixabay.com)

12 жовтня вшановують пам'ять преподобного Киріака Пустельника, який був сином священика і прийняв постриг у преподобного Євфимія Великого. У народі цей день називали Плакальницею.

Прикмети на 12 жовтня

  • Якщо ввечері або вночі з'явиться туман – заморозків не буде.
  • Якщо з'явиться пізній грибок – буде і пізній сніжок.
  • Якщо свіжий ранковий вітер вдень посилиться, а до вечора ослабне – то погода буде ясна.
  • Якщо в цей день було сонячно, то початок березня буде сонячним.
  • Якщо на небі багато зірок – то осінь буде суха.

Що ще святкують у цей день

  • Всесвітній день яйця
  • Всесвітній день мігруючих птахів
  • Всесвітній день боротьби з артритом
  • День іспанської мови
  • День Колумба
  • День мисливця
  • Іменини цього дня: Кипріяна, Івана, Феофана, Євстахія, Максимилліана.
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