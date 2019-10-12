Покровська субота 2019: всі прикмети і заборони в цей день

В Україні 12 жовтня прийнято вшановувати пам'ять покійних предків
У суботу, 12 жовтня, в Україні відзначається Покровська субота – поминальний день напередодні великого свята Покрови Пресвятої Богородиці. Про те, які ще пам'ятні дати в цей день – у матеріалі Styler.
Покровська поминальна субота не входить в загальний календар поминальних днів, проте багато християн в цей день їздять на цвинтар і готують поминальні обіди. В цей день працювати не заборонено, однак потрібно обов'язково відвідати церкву і прочитати молитви. Не заборонені в цей день прибирання, робота в саду або городі, а також хрещення дітей.
Календар свят на 12 жовтня (Ілюстративне фото: pixabay.com)
12 жовтня вшановують пам'ять преподобного Киріака Пустельника, який був сином священика і прийняв постриг у преподобного Євфимія Великого. У народі цей день називали Плакальницею.