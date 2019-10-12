Покровська субота 2019: всі прикмети і заборони в цей день

12 жовтня - всі звичаї, традиції і заборони (Колаж РБК-Україна)

В Україні 12 жовтня прийнято вшановувати пам'ять покійних предків

У суботу, 12 жовтня, в Україні відзначається Покровська субота – поминальний день напередодні великого свята Покрови Пресвятої Богородиці. Про те, які ще пам'ятні дати в цей день – у матеріалі Styler.

Покровська поминальна субота не входить в загальний календар поминальних днів, проте багато християн в цей день їздять на цвинтар і готують поминальні обіди. В цей день працювати не заборонено, однак потрібно обов'язково відвідати церкву і прочитати молитви. Не заборонені в цей день прибирання, робота в саду або городі, а також хрещення дітей.

При відвідуванні кладовища категорично не можна:

Розпивати алкогольні напої біля могил.

Влаштовувати пікніки. Поминальні обіди варто віднести до церкви.

Відмовляти тим, що потребують милостині. Давши їм гроші, потрібно попросити їх помолитися за померлих.

Календар свят на 12 жовтня (Ілюстративне фото: pixabay.com)

12 жовтня вшановують пам'ять преподобного Киріака Пустельника, який був сином священика і прийняв постриг у преподобного Євфимія Великого. У народі цей день називали Плакальницею.

Прикмети на 12 жовтня

Якщо ввечері або вночі з'явиться туман – заморозків не буде.

Якщо з'явиться пізній грибок – буде і пізній сніжок.

Якщо свіжий ранковий вітер вдень посилиться, а до вечора ослабне – то погода буде ясна.

Якщо в цей день було сонячно, то початок березня буде сонячним.

Якщо на небі багато зірок – то осінь буде суха.

Що ще святкують у цей день