Покровська субота 2019: всі прикмети і заборони в цей день
12 жовтня - всі звичаї, традиції і заборони (Колаж РБК-Україна)
В Україні 12 жовтня прийнято вшановувати пам'ять покійних предків
У суботу, 12 жовтня, в Україні відзначається Покровська субота – поминальний день напередодні великого свята Покрови Пресвятої Богородиці. Про те, які ще пам'ятні дати в цей день – у матеріалі Styler.
Покровська поминальна субота не входить в загальний календар поминальних днів, проте багато християн в цей день їздять на цвинтар і готують поминальні обіди. В цей день працювати не заборонено, однак потрібно обов'язково відвідати церкву і прочитати молитви. Не заборонені в цей день прибирання, робота в саду або городі, а також хрещення дітей.
При відвідуванні кладовища категорично не можна:
- Розпивати алкогольні напої біля могил.
- Влаштовувати пікніки. Поминальні обіди варто віднести до церкви.
- Відмовляти тим, що потребують милостині. Давши їм гроші, потрібно попросити їх помолитися за померлих.
Календар свят на 12 жовтня (Ілюстративне фото: pixabay.com)
12 жовтня вшановують пам'ять преподобного Киріака Пустельника, який був сином священика і прийняв постриг у преподобного Євфимія Великого. У народі цей день називали Плакальницею.
Прикмети на 12 жовтня
- Якщо ввечері або вночі з'явиться туман – заморозків не буде.
- Якщо з'явиться пізній грибок – буде і пізній сніжок.
- Якщо свіжий ранковий вітер вдень посилиться, а до вечора ослабне – то погода буде ясна.
- Якщо в цей день було сонячно, то початок березня буде сонячним.
- Якщо на небі багато зірок – то осінь буде суха.
Що ще святкують у цей день
- Всесвітній день яйця
- Всесвітній день мігруючих птахів
- Всесвітній день боротьби з артритом
- День іспанської мови
- День Колумба
- День мисливця
- Іменини цього дня: Кипріяна, Івана, Феофана, Євстахія, Максимилліана.
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