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Покращують стан організму: названо топ-7 найкорисніших продуктів у світі

Які продукти найкорисніші у світі (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Основою міцного здоров'я є спорт, щоденне вживання необхідної кількості води і правильно підібраний раціон, що включає корисні та натуральні продукти. Деякі продукти можуть наситити організм усіма необхідними вітамінами.

Про це повідомила гастроентеролог та ендоскопіст Валерія Головач в Instagram.

Які продукти варто їсти

Лікар назвала топ-7 корисних продуктів, на які необхідно звернути увагу та мати їх у раціоні:

  • капуста кейл - містить вітаміни С, А, К. На смак вона гірка, але дуже корисна для печінки, запобігає застою в жовчному, знижує кількість естрогенів;
  • качанна капуста - містить L-глутатіон, антиоксиданти, впливає на ШКТ, імунну та нервову системи;
  • брюссельська капуста - має майже ту є користь, що і качанна;
  • редис - очищує печінку, допомагає від закладеності носа, розріджує слиз та мокроту;
  • буряк - містить багато вітаміну К, корисний для печінки та жовчного, впливає на еластичність судин, нормалізує естрогени, підвищує тестостерон та знижує кров’яний тиск;
  • спаржа - клітковина, яка важлива для кишкової мікрофлори. Також позитивно впливає на нервову систему та багата на вітамін В1;
  • петрушка - містить вітамін А, С та залізо.

Яке м'ясо найкорисніше

У м'ясних продуктах є багато заліза, яке необхідне для утворення гемоглобіну і уникнення анемії. Найкориснішими вважаються такі види м'яса:

  • Кролятина - таке м'ясо добре засвоюється організмом і не призводить до дискомфорту в кишківнику. Крім того, м'ясо містить велику кількість білка;
  • М'ясо індички - в ньому міститься багато вітамінів і мінералів. Воно сприяє здоров'ю кісток і суглобів, а також активує метаболізм;
  • Курятина - містить велику кількість білка і фосфору. При цьому воно низькокалорійне, тому підійде тим, хто має проблеми з шлунково-кишковим трактом;
  • Телятина - містить велику кількість білка, багате фосфором, магнієм, калієм, селеном, цинком, вітамінами групи B, вітаміном D і залізом.

Раніше ми повідомляли, від яких продуктів варто відмовитись, щоб жити довше.

Також ми називали продукти, які ніколи не можна брати з собою на пікнік.

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