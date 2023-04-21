Покращують стан організму: названо топ-7 найкорисніших продуктів у світі

Основою міцного здоров'я є спорт, щоденне вживання необхідної кількості води і правильно підібраний раціон, що включає корисні та натуральні продукти. Деякі продукти можуть наситити організм усіма необхідними вітамінами.

Про це повідомила гастроентеролог та ендоскопіст Валерія Головач в Instagram .

Які продукти варто їсти

Лікар назвала топ-7 корисних продуктів, на які необхідно звернути увагу та мати їх у раціоні:

капуста кейл - містить вітаміни С, А, К. На смак вона гірка, але дуже корисна для печінки, запобігає застою в жовчному, знижує кількість естрогенів;

качанна капуста - містить L-глутатіон, антиоксиданти, впливає на ШКТ, імунну та нервову системи;

брюссельська капуста - має майже ту є користь, що і качанна;

редис - очищує печінку, допомагає від закладеності носа, розріджує слиз та мокроту;

буряк - містить багато вітаміну К, корисний для печінки та жовчного, впливає на еластичність судин, нормалізує естрогени, підвищує тестостерон та знижує кров’яний тиск;

спаржа - клітковина, яка важлива для кишкової мікрофлори. Також позитивно впливає на нервову систему та багата на вітамін В1;

петрушка - містить вітамін А, С та залізо.

Яке м'ясо найкорисніше

У м'ясних продуктах є багато заліза, яке необхідне для утворення гемоглобіну і уникнення анемії. Найкориснішими вважаються такі види м'яса: