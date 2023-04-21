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Улучшают состояние организма: названо топ-7 самых полезных продуктов в мире

Какие продукты самые полезные в мире (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Основой крепкого здоровья является спорт, ежедневное употребление необходимого количества воды и правильно подобранный рацион, включающий полезные и натуральные продукты. Некоторые продукты могут насытить организм всеми необходимыми витаминами.

Об этом сообщила гастроэнтеролог и эндоскопист Валерия Головач в Instagram.

Какие продукты следует есть

Врач назвала топ-7 полезных продуктов, на которые необходимо обратить внимание и иметь их в рационе:

  • капуста кейл - содержит витамины С, А, К. На вкус она горькая, но очень полезная для печени, предотвращает застой в желчном, снижает количество эстрогенов;
  • кочанная капуста - содержит L-глутатион, антиоксиданты, воздействует на ЖКТ, иммунную и нервную системы;
  • брюссельская капуста - имеет почти ту же пользу, что и кочанная;
  • редис - очищает печень, помогает от заложенности носа, разжижает слизь и мокроту;
  • свекла - содержит много витамина К, полезная для печени и желчного, влияет на эластичность сосудов, нормализует эстрогены, повышает тестостерон и снижает кровяное давление;
  • спаржа - клетчатка, которая важна для кишечной микрофлоры. Также положительно влияет на нервную систему и богата витамином В1;
  • петрушка - содержит витамин А, С и железо.

Какое мясо самое полезное

В мясных продуктах есть много железа, которое необходимо для образования гемоглобина и избегания анемии. Самыми полезными считаются следующие виды мяса:

  • Кролятина - такое мясо хорошо усваивается организмом и не приводит к дискомфорту в кишечнике. Кроме того, мясо содержит большое количество белка;
  • Мясо индейки - в нем содержится много витаминов и минералов. Оно способствует здоровью костей и суставов, а также активирует метаболизм;
  • Курятина - содержит большое количество белка и фосфора. При этом оно низкокалорийное, поэтому подойдет тем, кто испытывает проблемы с желудочно-кишечным трактом;
  • Телятина - содержит большое количество белка, богатое фосфором, магнием, калием, селеном, цинком, витаминами группы B, витамином D и железом.

Ранее мы сообщали, от каких продуктов следует отказаться, чтобы жить дольше.

Также мы называли продукты, которые никогда нельзя брать с собой на пикник.

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