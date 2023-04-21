Улучшают состояние организма: названо топ-7 самых полезных продуктов в мире

Основой крепкого здоровья является спорт, ежедневное употребление необходимого количества воды и правильно подобранный рацион, включающий полезные и натуральные продукты. Некоторые продукты могут насытить организм всеми необходимыми витаминами.
Об этом сообщила гастроэнтеролог и эндоскопист Валерия Головач в Instagram.
Какие продукты следует есть
Врач назвала топ-7 полезных продуктов, на которые необходимо обратить внимание и иметь их в рационе:
капуста кейл - содержит витамины С, А, К. На вкус она горькая, но очень полезная для печени, предотвращает застой в желчном, снижает количество эстрогенов;
кочанная капуста - содержит L-глутатион, антиоксиданты, воздействует на ЖКТ, иммунную и нервную системы;
брюссельская капуста - имеет почти ту же пользу, что и кочанная;
редис - очищает печень, помогает от заложенности носа, разжижает слизь и мокроту;
свекла - содержит много витамина К, полезная для печени и желчного, влияет на эластичность сосудов, нормализует эстрогены, повышает тестостерон и снижает кровяное давление;
спаржа - клетчатка, которая важна для кишечной микрофлоры. Также положительно влияет на нервную систему и богата витамином В1;
петрушка - содержит витамин А, С и железо.
Какое мясо самое полезное
В мясных продуктах есть много железа, которое необходимо для образования гемоглобина и избегания анемии. Самыми полезными считаются следующие виды мяса:
Кролятина - такое мясо хорошо усваивается организмом и не приводит к дискомфорту в кишечнике. Кроме того, мясо содержит большое количество белка;
Мясо индейки - в нем содержится много витаминов и минералов. Оно способствует здоровью костей и суставов, а также активирует метаболизм;
Курятина - содержит большое количество белка и фосфора. При этом оно низкокалорийное, поэтому подойдет тем, кто испытывает проблемы с желудочно-кишечным трактом;
Телятина - содержит большое количество белка, богатое фосфором, магнием, калием, селеном, цинком, витаминами группы B, витамином D и железом.