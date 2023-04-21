Улучшают состояние организма: названо топ-7 самых полезных продуктов в мире

Основой крепкого здоровья является спорт, ежедневное употребление необходимого количества воды и правильно подобранный рацион, включающий полезные и натуральные продукты. Некоторые продукты могут насытить организм всеми необходимыми витаминами.

Об этом сообщила гастроэнтеролог и эндоскопист Валерия Головач в Instagram .

Какие продукты следует есть

Врач назвала топ-7 полезных продуктов, на которые необходимо обратить внимание и иметь их в рационе:

капуста кейл - содержит витамины С, А, К. На вкус она горькая, но очень полезная для печени, предотвращает застой в желчном, снижает количество эстрогенов;

кочанная капуста - содержит L-глутатион, антиоксиданты, воздействует на ЖКТ, иммунную и нервную системы;

брюссельская капуста - имеет почти ту же пользу, что и кочанная;

редис - очищает печень, помогает от заложенности носа, разжижает слизь и мокроту;

свекла - содержит много витамина К, полезная для печени и желчного, влияет на эластичность сосудов, нормализует эстрогены, повышает тестостерон и снижает кровяное давление;

спаржа - клетчатка, которая важна для кишечной микрофлоры. Также положительно влияет на нервную систему и богата витамином В1;

петрушка - содержит витамин А, С и железо.

Какое мясо самое полезное

В мясных продуктах есть много железа, которое необходимо для образования гемоглобина и избегания анемии. Самыми полезными считаются следующие виды мяса: