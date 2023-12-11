Покращують памʼять та відновлюють нервову систему: які вітаміни обовʼязково потрібно приймати

У сучасному світі часто можна почути - "я забула". Усі ці провали в пам'яті є наслідком чогось, а в першу чергу дефіцитом вітамінів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram нутриціолога Віри Курин.

Вітаміни для покращення пам'яті

Омега-3

Такий вітамін - це ключ до покращення функції мозку. Хочете, щоб голова працювала і не було провалів пам’яті - 3 капсули щоранку.

Вітаміни групи B

Вони відновлюють нервову систему та покращують роботу мозку.

Коензим Q10

Нутриціолог розповіла, що коензим - це стимулятор вироблення енергії, необхідної для мозкової активності, покращує когнітивні здібності та пам’ять.

Селен

Він відіграє важливу роль у підтримці здоров’я нервової системи, нормалізує когнітивну функцію, покращує пам’ять та концентрацію уваги.

Які продукти корисні для поліпшення пам’яті

Оливкова олія

Щоб отримати максимальну користь, використовуйте дві чайні ложки як заправку для салатів. Зауважте, що підігріта олія виділяє канцерогенні речовини та втрачає корисні властивості.

Курячі яйця

Високий вміст холіну допомагає у створенні нових клітин і позитивно впливає на нервову систему.

Буряковий сік

Осередок антиоксидантів, які допомагають вивести з організму токсини й покращити приплив крові та кисню до мозку

Броколі

Джерело холіну, вітаміну К і глюкозинолатів. Вони оптимізують роботу нервової системи, покращують сприйняття інформації.

Зелений чай

Він багатий на катехіни та кофеїн, які уповільнюють старіння мозку.

Шпинат

Має у своєму складі вітаміни А, С, К і велику кількість лютеїну. Свіжий шпинат зберігає максимум корисних властивостей, його корисно додавати до салатів.