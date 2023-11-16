Ось чому неможна пити вітаміни без призначення лікаря. 7 ознак передозування

Передозування вітамінами дійсно існує. І такі неприємні ситуації стаються, коли люди починають їх пити не за призначенням лікаря. Вітаміни групи B - це група, яка бере участь у тканинному диханні, виробленні енергії, відіграє важливу роль у підтримці як ментального, так і емоційного здоров'я. Накопичити їх в організмі не вийде.

Як виглядає передозування вітамінами групи B, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посланням на відео невролога та психотерапевта Ганни Чередниченко в Instagram.

Чи дійсно може бути передозування

За словами фахівця, передозування вітамінами дійсно існує. І гірка правда у тому, що організм засвоює тільки стільки, скільки може засвоїти. Надлишок буде просто виводитися з сечею.

Але найгірше криється не у тому, що ви просто будете змивати свої кошти в унітаз, а у тому, що якщо ви почнете збільшувати дозу вітаміну, то будуть неприємні ознаки передозування.

"Вітамін В6 - піридоксин, унікальний. Його симптоми нестачі та передозування однакові", - підкреслює лікар.

Як виглядає передозування

Вітамін В1 - тіамін. Перша ознака передозування - посиніння губ. При легкому передозуванні головний біль, розлад травлення, слабкість. Гостре передозування може викликати аритмію, падіння тиску, судоми.

Вітамін В2 - рибофлавін. Буває рідко, може бути при одночасному прийомі з трициклічними антидепресантами. Часте сечовипускання, діарея, набряк обличчя та язика.

Вітамін В3 - ніацин. Передозування викликає порушення зору, нудоту, блювоту, біль в животі, головний біль та нервозність. Надмірне передозування вітаміну B може спричинити пошкодження печінки, жовтяницю та виразку шлунку.

Вітамін В5 - пантотенова кислота. Передозування вітаміну B5 може спричинити сильну діарею та кальцифікацію артерій, що створює ризик розвитку серйозних серцево-судинних проблем.

Вітамін В6 - піридоксин. Це унікальний вітамін, тому що як дефіцит та і передозування В6 спричиняє сенсорну невропатію - печіння стоп, порушення координації, відчуття повзання мурах в кінцівках.

Вітамін В9 - фолієва кислота. Передозування вітаміну B9 може викликати безсоння, нездужання, дратівливість, судоми та параліч. Фолієва кислота також може перешкоджати роботі інших ліків і робити їх марними.

Вітамін В12 - ціанокобаламін. Передозування вітаміну В12 викликає головний біль, нудоту, блювоту, діарею, утворення тромбів, серйозні алергічні реакції та підвищений ризик раку простати.