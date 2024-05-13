Покращують настрій і зменшують втому: 10 продуктів, які допоможуть під час менструації

Фрукти

Багаті на рідину фрукти дуже корисні для підтримання водного балансу.

А солодкі фрукти допоможуть вам приборкати тягу до солодощів, не вживаючи багато рафінованого цукру - який може спричинити різкі зміни рівня глюкози, погіршивши настрій.

Листові зелені овочі

Під час менструації часто спостерігається зниження рівня заліза в організмі, особливо якщо менструальний цикл рясний. Це може призвести до втоми, болю в тілі та запаморочення.

Листяні зелені овочі, такі як капуста та шпинат, можуть підвищити рівень заліза у вашому організмі. Крім цього, шпинат також багатий на магній.

Імбир

Тепла чашка імбирного чаю може зменшити симптоми менструації, адже імбир має протизапальну дію і заспокоює напружені м'язи.

Чай з імбиром допомагає зняти напруження м'язів (ілюстрація: Freepik)

Імбир також може зменшити нудоту і блювоту, як показують результати досліджень. Однак не вживайте занадто багато імбиру: вживання понад 4 грамів за один день може викликати печію та біль у шлунку.

Курка

Курка - ще один багатий на залізо та білок продукт, який варто додати до свого раціону.

Вживання білка дуже важливе для здоров'я в цілому, до того ж це може допомогти залишатися ситими і задоволеними під час менструації, стримуючи тягу до їжі.

Риба

Багата на залізо, білок та омега-3 жирні кислоти, риба є поживним доповненням до вашого раціону. Споживання риби протидіє зниженню рівня заліза, яке може виникнути під час менструації.

А омега-3 кислоти можуть зменшити інтенсивність болю під час менструації, згідно з результатами дослідження 2012 року, а також покращити психологічний стан.

Чорний шоколад

Такий смачний перекус як чорний шоколад, багатий на залізо і магній.

Дослідження 2010 року показало, що магній зменшує вираженість симптомів ПМС. Адже, згідно з результатами більш детального дослідження 2015 року, люди з дефіцитом магнію більш схильні до тяжких симптомів синдрому.

Йогурт

Під час та після менструації може погіршитися мікрофлора, що сприяє молочниці. Тож у разі схильності до захворювання, продукти, багаті на пробіотики, такі як йогурт, можуть підживлювати "хороші" бактерії.

До того ж йогурт також багатий на магній та інші необхідні поживні речовини, наприклад, кальцій.

Горіхи

Більшість горіхів багаті на омега-3 жирні кислоти і є чудовим джерелом білка.

Горіхи позитивно впливають на роботу нервової системи (ілюстрація: Freepik)

Горіхи також містять магній і різні вітаміни, що покращує імунітет і позитивно впливає на нервову систему.

Кіноа

Насіння кіноа багате на такі поживні речовини, як залізо, білок і магній, які підтримують організм після втрати крові під час менструації.

Крім того, кіноа має низький глікемічний індекс, а це означає, що після вживання такої каші, довше відчуватиметься ситість та енергійність.

Сочевиця або квасоля

Сочевиця та квасоля багаті на білок, який необхідний для функціонування організму, а саме для когнітивних функцій, стабільного настрою та енергії.

Квасоля та сочевиця також багаті на залізо, що робить їх чудовим доповненням до раціону при низькому рівню цього елементу в крові.

Квасоля і сочевиця багаті на білок і залізо (ілюстрація: Freepik)

Варто пам'ятати, що під час менструації необхідно вживати достатньо рідини, а саме води.

Нормальний водний баланс може зменшити ймовірність виникнення головного болю від зневоднення, який є поширеним при менструації.

Крім цього, болісні симптоми також можуть свідчити про певні проблеми зі здоров'ям - особливо, коли біль заважає нормально функціонувати.

Тому в таких випадках варто звернутися до лікарки - а також не уникати планового медичного огляду.