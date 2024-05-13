Улучшают настроение и уменьшают усталость: 10 продуктов, которые помогут при менструации

Некоторые продукты могут убрать неприятные симптомы менструации, в частности, уменьшить головные боли и спазмы. Кроме того, такая пища улучшает обмен веществ, положительно влияет на обмен веществ и улучшает настроение.
О том, какие продукты помогают убрать неприятные симптомы во время менструации, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Healthline.
Богатые жидкостью фрукты очень полезны для поддержания водного баланса.
А сладкие фрукты помогут вам обуздать тягу к сладостям, не употребляя много рафинированного сахара - который может повлечь за собой резкие изменения уровня глюкозы, ухудшив настроение.
Во время менструации часто наблюдается снижение уровня железа в организме, особенно если обильный менструальный цикл. Это может привести к усталости, боли в теле и головокружению.
Листовые зеленые овощи, такие как капуста и шпинат могут повысить уровень железа в вашем организме. Кроме этого, шпинат также богат магнием.
Теплая чашка имбирного чая может снизить симптомы менструации, ведь имбирь оказывает противовоспалительное действие и успокаивает напряженные мышцы.
Чай с имбирем помогает снять напряжение мышц (иллюстрация: Freepik)
Имбирь также может снизить тошноту и рвоту, как показывают результаты исследований. Однако не употребляйте слишком много имбиря: употребление свыше 4 г за один день может вызвать изжогу и боль в желудке.
Курица - еще один богатый железом и белком продукт, который следует добавить в свой рацион.
Употребление белка очень важно для здоровья в целом, к тому же это может помочь оставаться сытым и удовлетворенным во время менструации, сдерживая тягу к пище.
Богатая железом, белком и омега-3 жирными кислотами, рыба является питательным дополнением к вашему рациону. Потребление рыбы противодействует понижению уровня железа, которое может возникнуть при менструации.
А омега-3 кислоты могут уменьшить интенсивность боли во время менструации согласно результатам исследования 2012 года, а также улучшить психологическое состояние.
Такой вкусный перекус как черный шоколад, богат железом и магнием.
Исследование 2010 показало, что магний уменьшает выраженность симптомов ПМС. Ведь, согласно результатам более детального исследования 2015 года, люди с дефицитом магния более подвержены тяжелым симптомам синдрома.
Во время и после менструации может ухудшиться микрофлора, способствующая молочнице. Поэтому в случае склонности к заболеванию, продукты, богатые пробиотиками, такие, как йогурт, могут подпитывать "хорошие" бактерии.
К тому же йогурт также богат магнием и другими необходимыми питательными веществами, например, кальцием.
Большинство орехов богаты омега-3 жирными кислотами и являются отличным источником белка.
Орехи оказывают положительное влияние на работу нервной системы (иллюстрация: Freepik)
Орехи также содержат магний и разные витамины, что улучшает иммунитет и положительно влияет на нервную систему.
Семена киноа богаты такими питательными веществами, как железо, белок и магний, которые поддерживают организм после потери крови во время менструации.
Кроме того, киноа имеет низкий гликемический индекс, а это значит, что после употребления такой каши дольше будет ощущаться сытость и энергичность.
Чечевица и фасоль богаты белком, который необходим для функционирования организма, а именно для когнитивных функций, стабильного настроения и энергии.
Фасоль и чечевица также богаты железом, что делает их прекрасным дополнением к рациону при низком уровне этого элемента в крови.
Фасоль и чечевица богаты белком и железом (иллюстрация: Freepik)
Следует помнить, что при менструации необходимо употреблять достаточно жидкости, а именно воды.
Нормальный водный баланс может уменьшить вероятность возникновения головных болей от обезвоживания, которые являются распространенными при менструации.
Кроме этого, болезненные симптомы также могут свидетельствовать об определенных проблемах со здоровьем - особенно, когда боль мешает нормально функционировать.
Поэтому в таких случаях следует обратиться к врачу - а также не избегать планового медицинского осмотра.
Кстати, раньше мы писали о том, какие напитки лучше не пить во время менструации.
А также рассказывали о том, какие обследования следует проходить женщинам раз в год.