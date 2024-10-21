Покращиться здоров'я та настрій: тренер розповів, як тренуватись у віці 50 років і старше

Переваги силових тренувань

Тренер Кайрі Фурр розповів, що нарощування сили та м’язової маси призводять до покращення обміну речовин, здоров’я суглобів і покращення рухливості.

Зайві кілограми - це не дуже добре у будь-якому віці. Підтримання здорової ваги важливо, особливо якщо йдеться про профілактику багатьох вікових захворювань.

інки у віці 50 років, які проводили силові тренування двічі на тиждень протягом 10 тижнів, відчули значне збільшення м’язів і сили.

Разом зі старінням депресія впливає дедалі більше, а багато хто втрачає впевненість в собі. Силові тренування покращують загальну самоефективність і можуть допомогти зменшити частоту депресії.

Тож, почавши займатися спортом у 50 років, можна не тільки мати кращу якість життя в 70, а і компенсувати недостатню активність в молодшому віці.