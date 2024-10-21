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Покращиться здоров'я та настрій: тренер розповів, як тренуватись у віці 50 років і старше

Чим корисний спорт для здоров'я після 50 років (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Силові тренування протягом певного періоду можуть допомогти запобігти втраті кісткової маси та навіть зміцнити здоров'я. Тренер розповів, що для людей після 50 років фізична активна має багато переваг.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Переваги силових тренувань

Тренер Кайрі Фурр розповів, що нарощування сили та м’язової маси призводять до покращення обміну речовин, здоров’я суглобів і покращення рухливості.

Зайві кілограми - це не дуже добре у будь-якому віці. Підтримання здорової ваги важливо, особливо якщо йдеться про профілактику багатьох вікових захворювань.

інки у віці 50 років, які проводили силові тренування двічі на тиждень протягом 10 тижнів, відчули значне збільшення м’язів і сили.

Разом зі старінням депресія впливає дедалі більше, а багато хто втрачає впевненість в собі. Силові тренування покращують загальну самоефективність і можуть допомогти зменшити частоту депресії.

Тож, почавши займатися спортом у 50 років, можна не тільки мати кращу якість життя в 70, а і компенсувати недостатню активність в молодшому віці. 

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