Улучшится здоровье и настроение: тренер рассказал, как тренироваться в возрасте 50 лет и старше

Силовые тренировки в течение определенного периода могут помочь предотвратить потерю костной массы и даже укрепить здоровье. Тренер рассказал, что для людей после 50 лет физическая активность имеет много преимуществ.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Тренер Кайри Фурр рассказал, что наращивание силы и мышечной массы приводят к улучшению обмена веществ, здоровью суставов и улучшению подвижности.
Лишние килограммы - это не очень хорошо в любом возрасте. Поддержание здорового веса важно, особенно если речь идет о профилактике многих возрастных заболеваний.
в возрасте 50 лет, проводившие силовые тренировки дважды в неделю в течение 10 недель, ощутили значительное увеличение мышц и силы.
Вместе со старением депрессия влияет все больше, а многие теряют уверенность в себе. Силовые тренировки улучшают общую самоэффективность и могут помочь снизить частоту депрессии.
Так что, начав заниматься спортом в 50 лет, можно не только иметь лучшее качество жизни в 70, но и компенсировать недостаточную активность в младшем возрасте.
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