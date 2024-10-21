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Улучшится здоровье и настроение: тренер рассказал, как тренироваться в возрасте 50 лет и старше

Чем полезен спорт для здоровья после 50 лет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Силовые тренировки в течение определенного периода могут помочь предотвратить потерю костной массы и даже укрепить здоровье. Тренер рассказал, что для людей после 50 лет физическая активность имеет много преимуществ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Преимущества силовых тренировок

Тренер Кайри Фурр рассказал, что наращивание силы и мышечной массы приводят к улучшению обмена веществ, здоровью суставов и улучшению подвижности.

Лишние килограммы - это не очень хорошо в любом возрасте. Поддержание здорового веса важно, особенно если речь идет о профилактике многих возрастных заболеваний.

 в возрасте 50 лет, проводившие силовые тренировки дважды в неделю в течение 10 недель, ощутили значительное увеличение мышц и силы.

Вместе со старением депрессия влияет все больше, а многие теряют уверенность в себе. Силовые тренировки улучшают общую самоэффективность и могут помочь снизить частоту депрессии.

Так что, начав заниматься спортом в 50 лет, можно не только иметь лучшее качество жизни в 70, но и компенсировать недостаточную активность в младшем возрасте.

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