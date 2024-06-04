Покращиться обмін речовин та кровообіг: що обов'язково потрібно зробити перед їжею

Іноді люди можуть зробити себе здоровішими абсолютно безкоштовно. Потрібно ввести просту звичку у життя - пити склянку теплої води вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолога Віри Курин.

Як звичка покращить здоров'я

Важливо пам’ятати, що склянку води слід випивати за 15-30 хв до прийому їжі.

Покращиться обмін речовин та кровообіг

За словами експерта, тепла вода зранку викликає виділення жовчі, яка сприяє очищенню шлунково-кишкового тракту від застоїв та нормалізує його роботу.

Поповниться дефіцит після сну

Прийом теплої води зранку необхідний для того, щоб поповнити дефіцит після сну.

Зокрема, додавання у воду лимона допоможе впоратись з патогенною мікрофлорою, відновити природний колір обличчя та знизити набряклість.

Регулювання в'язкості крові

Нутриціолог розповіла, що випита вранці склянка теплої води сприяє регулюванню в'язкості крові. Саме це сприяє зменшенню навантаження на серце.

Допомагає втратити вагу

Склянка теплої води натщесерце ідеально підходить для втрати ваги і допомагає не гірше за будь-яку дієту. Така вода піднімає температуру тіла і покращує обмін речовин, а отже, і стимулює спалювання жиру.

Крім цього, тепла вода покращує функцію шлунково-кишкового тракту та нирок. В ідеалі слід пити теплу воду з лимоном. Альтернатива лимону - імбир. Додайте чайну ложку тертого імбиру в гарячу воду і пийте такий напій вранці. Він має досить цікавий смак, допомагає швидше худнути, а також тонізує організм.

Якої температури має бути вода

Стежте за температурою води - вона має бути вище, ніж температура вашого тіла.

Прохолодна вода тільки дратуватиме слизову оболонку, а ось тепла (30-40° C) вода краще вбирається і одночасно оновлює міжклітинну рідину. Завжди пийте маленькими ковтками, деякий час намагаючись потримати воду у роті.