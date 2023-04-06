Названо найдешевший спосіб закип'ятити воду вдома: і це не електрочайник

Електрочайник є основним приладом на будь-якій кухні, але витрати за світло при його частому використанні можуть зрости. Як тоді нагріти воду вдома?

Відповідь на це запитання виникла у виданні Express.

Що варто знати про енерговитрати

Кухонна техніка - є однією з найенергозатратніших у будинку.

Чи знаєте ви, що такі прості завдання, як кип'ятіння води дешевше виконувати з використанням інших джерел електроенергії. Вартість кип'ятіння води в чайнику залежить від кількох факторів, у тому числі від типу приладу та часу, необхідного для досягнення температури 100 градусів.

У той час як кип'ятіння одного літра води в порівнянні з 500 мл коштуватиме дорожче, незалежно від того, електричний чайник або газовий, ця цифра може сильно коливатися при зміні джерела електроенергії.

Наприклад, газ, як правило, дешевше за електрику в розрахунку на одиницю, тому кип'ятіння води того ж обсягу на газовій плиті обійдеться дешевше, ніж з використанням електричного чайника.

Найдешевший спосіб закип'ятити воду

Однак можна використовувати мікрохвильову піч, потужність якої часто нижча, ніж у електрочайника.

Наприклад, електрочайник потужністю 3 кВт закип'ятить одну чашку води (235 мл) приблизно за 45 секунд. Повний чайник (близько 1,7 літра) закипає за чотири хвилини.

Зазначимо, що одну чашку води можна закип'ятити за дві хвилини за допомогою мікрохвильової печі.

Середня мікрохвильова піч має низьку номінальну потужність близько 0,7 кВт, тому використання її протягом двох хвилин буде коштувати дешевше, ніж електрочайник. Але це якщо говорити про малі обсяги, тобто чашку.

Якщо вам потрібно закип'ятити літр води, то дешевше використовувати електрочайник.

Однак найдешевшим способом закип'ятити воду все ж таки є газова плита. Кип'ятіння води на газовому пальнику може скоротити витрати на третину.