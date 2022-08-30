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"Улучшение" жизни от оккупантов: в Мариуполе женщина всю ночь просидела на скамейке под отделением больницы

В Мариуполе женщина всю ночь просидела на скамейке в больнице (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном Мариуполе в больницах оккупанты развели настоящий беспорядок. В частности, одну из пациенток, которой было плохо и нужно было в реанимацию, оставили на всю ночь на скамейке в коридоре.

Об этом в Telegram рассказал советник законного городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, мариупольская медицинская система "окончательно лопнула".

Как выяснилось, женщину в больницу №2 ("Областная больница интенсивного лечения") скорая помощь доставила поздно вечером. Пациентка нуждалась в неотложной помощи врачей.

Однако, в результате ее просто оставили на скамейке возле терапевтического отделения без осмотра.

"Всю ночь пациентка скорой просидела возле отделения без осмотра врача. Так жизнь "улучшилась" от оккупантов", - написал Андрющенко.

На видео видно, как пожилая женщина сидит на скамейке.

Ранее дети в Мариуполе показывали, что оккупанты сделали с городом.

Также мы показывали, как над временно оккупированным городом развернули украинский флаг.

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Мариуполь