"Покращення" життя від окупантів: у Маріуполі жінка всю ніч просиділа на лавці під відділенням лікарні

За його словами, маріупольська медична система "остаточно луснула".

Як з'ясувалось, жінку до лікарні №2 ("Обласна лікарня інтенсивного лікування") швидка допомога доставила пізно ввечері. Пацієнтка потребувала невідкладної допомоги лікарів.

Однак, в результаті її просто залишили на лавці біля терапевтичного відділку без огляду.

"Усю ніч пацієнтка швидкої просиділа біля відділення без огляду лікаря. Так життя "покращилося" від окупантів", - написав Андрющенко.

На відео видно, як жінка похилого віку сидить на лавці.