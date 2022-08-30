"Улучшение" жизни от оккупантов: в Мариуполе женщина всю ночь просидела на скамейке под отделением больницы
Во временно оккупированном Мариуполе в больницах оккупанты развели настоящий беспорядок. В частности, одну из пациенток, которой было плохо и нужно было в реанимацию, оставили на всю ночь на скамейке в коридоре.
Об этом в Telegram рассказал советник законного городского головы Петр Андрющенко.
По его словам, мариупольская медицинская система "окончательно лопнула".
Как выяснилось, женщину в больницу №2 ("Областная больница интенсивного лечения") скорая помощь доставила поздно вечером. Пациентка нуждалась в неотложной помощи врачей.
Однако, в результате ее просто оставили на скамейке возле терапевтического отделения без осмотра.
"Всю ночь пациентка скорой просидела возле отделения без осмотра врача. Так жизнь "улучшилась" от оккупантов", - написал Андрющенко.
На видео видно, как пожилая женщина сидит на скамейке.
Ранее дети в Мариуполе показывали, что оккупанты сделали с городом.
Также мы показывали, как над временно оккупированным городом развернули украинский флаг.