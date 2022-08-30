"Улучшение" жизни от оккупантов: в Мариуполе женщина всю ночь просидела на скамейке под отделением больницы

Во временно оккупированном Мариуполе в больницах оккупанты развели настоящий беспорядок. В частности, одну из пациенток, которой было плохо и нужно было в реанимацию, оставили на всю ночь на скамейке в коридоре.

Об этом в Telegram рассказал советник законного городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, мариупольская медицинская система "окончательно лопнула".

Как выяснилось, женщину в больницу №2 ("Областная больница интенсивного лечения") скорая помощь доставила поздно вечером. Пациентка нуждалась в неотложной помощи врачей.

Однако, в результате ее просто оставили на скамейке возле терапевтического отделения без осмотра.

"Всю ночь пациентка скорой просидела возле отделения без осмотра врача. Так жизнь "улучшилась" от оккупантов", - написал Андрющенко.

На видео видно, как пожилая женщина сидит на скамейке.