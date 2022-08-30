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"Покращення" життя від окупантів: у Маріуполі жінка всю ніч просиділа на лавці під відділенням лікарні

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Маріуполь, Вівторок 30 серпня 2022 14:41
"Покращення" життя від окупантів: у Маріуполі жінка всю ніч просиділа на лавці під відділенням лікарні У Маріуполі жінка всю ніч просиділа на лавці у лікарні (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У тимчасово окупованому Маріуполі в лікарнях окупанти розвели справжній безлад. Зокрема, одну з пацієнток, якій було погано і потрібно треба було в реанімацію, залишили на всю ніч на лавці у коридорі.

Про це у Telegram розповів радник законного міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, маріупольська медична система "остаточно луснула".

Як з'ясувалось, жінку до лікарні №2 ("Обласна лікарня інтенсивного лікування") швидка допомога доставила пізно ввечері. Пацієнтка потребувала невідкладної допомоги лікарів.

Однак, в результаті її просто залишили на лавці біля терапевтичного відділку без огляду.

"Усю ніч пацієнтка швидкої просиділа біля відділення без огляду лікаря. Так життя "покращилося" від окупантів", - написав Андрющенко.

На відео видно, як жінка похилого віку сидить на лавці.

Раніше діти у Маріуполі показували, що окупанти зробили з містом.

Також ми показували, як над тимчасово окупованим містом розгорнули український прапор.

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Маріуполь
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