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Поклонников "Беверли-Хиллз, 90210" ошарашили неприятным сюрпризом

STYLERФильмы и сериалы    12.11.2019 - 07:42
Поклонников "Беверли-Хиллз, 90210" ошарашили неприятным сюрпризом
Продолжение сериала "Беверли-Хиллз" ограничили одним сезоном (Фото: коллаж РБК-Украина)

Создатели перезагрузки "Беверли-Хиллз 90210" выступили с заявлением

Сериал "Беверли-Хиллз, 90210", возрожденный американским телеканалом Fox под названием "БХ90210" ("BH90210"), было решено ограничить только одним сезоном. Низний рейтинг заставил продюссеров отменить продолжение съемок легендарной молодежной мелодрамы с участием оригинальных актеров. Об этом передает The Hollywood Reporter.

Первая серия вышла в августе, а сезон насчитывает шесть эпизодов.

В Fox отметили, что очень гордятся воссоединением на съемочной площадке звезд сериала и тем, что смогли "собрать поклонников "90210" по всей стране".

Поклонников &quot;Беверли-Хиллз, 90210&quot; ошарашили неприятным сюрпризом

Актеры сериала продолжения "Беверли Хиллз" "БХ90210" надеялись, что сезонов будет несколько (Фото: Shane Harvey / FOX / hollywoodreporter.com)

"Огромная благодарность и уважение Брайану Остину Грину (Дэвид), Габриель Картерис (Андреа), Иену Зирингу (Стив), Джейсону Пристли (Брендон), Дженни Гарт (Келли), Шэннен Доэрти (Бренда) и Тори Спеллинг (Донна), которые вместе со всей командой и всеми в студии Fox и CBS Television Studios вложили свои сердца и души в это поистине изобретательное и ностальгическое возрождение", - говорится в заявлении.

Шоу набрало 1,4 балла среди самых важных демо для аудитории в возрасте от 18 до 49 лет и 3,6 миллиона зрителей - три дня просмотра были учтены после горячего старта в качестве летней премьеры с самым высоким рейтингом.

Перед премьерой сериал "BH90210" столкнулся с рядом трудностей: смена рекламного ролика и смены многих сценаристов в течение короткого сезона (источники сообщают, что 13 авторов покидали шоу на протяжении всего его запуска).

Возрождение молодежного сериала с участием оригинальных актеров стало для студии относительно недорогим. Сообщается, что Гарт, Спеллинг, Картерис, Доэрти, Пристли, Грин и Зиринг получали 70 тысяч долларов за эпизод. Это означает базовый оклад в 420 тысяч долларов для проекта с шестью сериями.

Поклонников &quot;Беверли-Хиллз, 90210&quot; ошарашили неприятным сюрпризом

Актеры сериала "Беверли-Хиллз" снялись в продолжении (Фото: кадр из фильма)

Также издание пишет со ссылкой на собственные источники, что Гарт и Спеллинг также получили дополнительную плату в размере 15 тысяч долларов за эпизод за совместное создание нового дубля. Пристли, который руководил одним эпизодом, заработал дополнительно еще 46 тысяч долларов.

Сами актеры надеялись, что в камбэке легендарного сериала сезонов будет несколько.

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