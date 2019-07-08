ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Возвращение Беверли-Хиллз: в сеть попало эксклюзивное фото со съемок

STYLERЖизнь    08.07.2019 - 21:01
Возвращение Беверли-Хиллз: в сеть попало эксклюзивное фото со съемок
Актеры сериала Беверли-Хиллз (Кадр из фильма)

Первая серия выйдет 7 августа 2019

Всеми любимый американский молодежный сериал "Беверли-Хиллз, 90210" вскоре вернется на экраны. Правда, называться теперь он будет по-другому, а именно "БХ90210" ("BH90210"). Первую серию поклонники смогут увидеть уже 7 августа на американском телеканале Fox. Хотя подробности сюжета пока не раскрываются, известно, что в фильме будет шесть эпизодов.

Актриса Шеннен Доэрти, которая играла в сериале Бренду, а в реальной жизни поборола рак, опубликовала эксклюзивные фото со съемок нового сериала. Их она запостила на своей страничке в Instagram.

Возвращение Беверли-Хиллз: в сеть попало эксклюзивное фото со съемокФото: Командное фото со съемок (instagram.com/theshando)

На фото можно увидеть всеми любимых всеми актеров, которые играли в "Беверли-Хиллз". Тут и Джейсон Пристли (Брендон Уолш), Шэннен Доэрти (Бренда Уолш), Иэн Зиринг (Стив Сандерс), Габриэль Картерис (Андреа Цукерман) и Брайан Остин Грин (Дэвид Сильвер). Все они позируют напротив гримерного вагончика.

Также Шэннен опубликовала и свое фото с гримершей сериала. Стоит отметить, что выглядит актриса, поборовшая рак, великолепно.

Возвращение Беверли-Хиллз: в сеть попало эксклюзивное фото со съемокФото: Шэннен Доэрти с гримершей сериала (instagram.com/theshand)

Напомним, что продолжение "Беверли-Хиллз, 90210" было под угрозой срыва. Перезапуск легендарного сериала может не увидеть мир из-за первого серьезного скандала вокруг сериала. В результате внутреннего конфликта на проекте, часть команды решила уйти.

Ранее мы писали, что голливудский актер Люк Перри, который перенес тяжелый инсульт, скончался 4 марта в больнице Святого Йосифа в Бербанке. Люк Перри получил роль Дилана МакКея в молодежном сериале "Беверли-Хиллз, 90210". 

"Сваты" - ваша липецкая фабрика: глава Госкино резко обратился к Зеленскому (видео) Туристов вместо Чернобыля возили в Челябинск: совсем нет разницы
Новости Украины сериалБеверли-хиллз
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь