"Поки що бракує слів": співачка Луна поділилась радісною звісткою про народження другої дитини

Співачка Луна вдруге стала мамою

Молода українська співачка народила другу дитину ще 11 січня, але повідомила цю новину лише зараз. І виходячи з її допису, так і планувалося.

"Рада повідомити саме сьогодні, що 11.01.24 о 14:26, у першому пологовому будинку міста Києва, народився на світ наш син - Микита Олександрович Волощук. Тож, сама щаслива на світі, приймаю ваші привітання", - написала артистка

"Поки що бракує слів, щоб описати все, що я відчуваю, можливо трохи згодом. Насолоджуюсь кожною секундою разом - це велике велике щастя для всієї нашої родини", - закінчила свій допис Луна.

Щоправда, дівчина показала фотографії з періоду вагітності. Скоріше за все молода, але вже досвідчена матуся ще не готова показувати світові обличчя маленького сина, якому лише понад тиждень.

Співачка Луна стала мамою вдруге (фото: instagram.com/kri_luna)

Проте Христина показала у stories, як вона гуляє з маленьким Микитою у візочку. На фотокартці співачка виглядає неймовірно щасливою, але малюка не засвітила, адже він, ймовірно, спить на прогулянці.

Реакцію свого чоловіка Олександра Волощука, Христина також не показала. Тож, поки що артистка звикає до ролі матері двох синів та приймає щирі вітання від друзів, родичів, колег та прихильників.

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