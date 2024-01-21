"У нас сьогодні свято": дружина Мірошниченка розчулила радісною новиною

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка, правозахисниця та блогерка Інна, розчулила мережу радісною новиною. Вона публічно звернулася до коханого та розповіла, що 21 січня їхня родина святкує особливу дату.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис , який дружина ведучого розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Що написала Мірошниченко

Дружина ведучого розповіла, що 21 січня вони святкують річницю весілля. Мірошниченко та його обраниця живуть у шлюбі вже 6 років.

За цей час жінка народила двох дітей - Мію та Марка, а минулого року вона "народила серцем" - родина взяла хлопчика Марселя з дитячого будинку. Нині ж Мірошниченко проходить курси усиновлювачів, аби усиновити ще одну дитину.

Родина ведучого (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"6 років я найщасливіша жінка у світі, бо у мене є ти! Найкращий чоловік, найніжніший тато, мій найкращий друг. З тобою я росту, літаю, з тобою я завжди в світі надійності та турботи! 6 років - це ніби й небагато", - написала дружина ведучого.

"Але за ці роки у нас троє дітей, шлях до четвертої, ти вибираєш бус, бо не любиш семимісні авто. Ми будь-яку перешкоду чи проблему сприймаємо, як пригоду, бо ми разом! Нам байдуже, де, і важливо, з ким! Ти руйнуєш всі негативні установки та стереотипи. Ти створюєш світ, у якому існує лише любов та довіра", - додала вона.

Також Мірошниченко подякувала чоловіку за ці 6 років та зазначила, що планує пробути із ним ще "6 життів".

Мірошниченко ніжно привітала чоловіка з річницею (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Як відреагувала мережа

Коментатори пораділи за родину Мірошниченка. Юзери вітають пару з річницею та пишуть: