"Пока не хватает слов": популярная украинская певица во второй раз стала мамой

Певица Луна во второй раз стала мамой

Молодая украинская певица родила второго ребенка еще 11 января, но сообщила эту новость только сейчас. И исходя из ее сообщения, так и планировалось.

"Рада сообщить именно сегодня, что 11.01.24 в 14:26 в первом роддоме Киева, родился на свет наш сын - Никита Александрович Волощук. Поэтому, самая счастливая на свете, принимаю ваши поздравления", - написала артистка

"Пока не хватает слов, чтобы описать все, что я чувствую, возможно чуть позже. Наслаждаюсь каждой секундой вместе - это большое счастье для всей нашей семьи", - закончила свое сообщение Луна.

Правда, она показала фотографии с периода беременности. Скорее всего, молодая, но уже опытная мамочка еще не готова показывать миру лицо маленького сына, которому всего более недели.

Певица Луна стала мамой во второй раз (фото: instagram.com/kri_luna)

Однако Кристина показала в stories, как она гуляет с маленьким Никитой в коляске. На фотографии певица выглядит невероятно счастливой, но малыша не засветила, ведь он, вероятно, спит на прогулке.

Реакцию своего мужа Александра Волощука Кристина также не показала.

Пока артистка привыкает к роли матери двух сыновей и принимает искренние поздравления от друзей, родственников, коллег и поклонников.

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