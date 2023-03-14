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"Поки не розслабляємося": синоптик зробила попередження про погоду у другій половині березня

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Вівторок 14 березня 2023 16:02
"Поки не розслабляємося": синоптик зробила попередження про погоду у другій половині березня Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні на початку весни дуже мінлива. Сонце швидко змінюється опадами, а тепла погода - на морози. Проте вже все вказує на те, що незабаром встановиться стабільне весняне тепло.

Про те, якою буде погода у другій половині березня, розповіла синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха в ефірі телемарафону.

Яка погода на нас чекає найближчими днями

За словами синоптика, динамічна зміна синоптичних процесів є характерною особливістю березня - перехідного сезону та перехідного місяця.

Після закінчення календарної зими починається календарна весна і в такі періоди погода може змінюватися по кілька разів на добу - на кілька хвилин налетів сніговий заряд, а потім знову визирнуло сонце.

"Такі погодні умови характеризують весняну погоду: мінливу, динамічну, з поривами вітру, коли відбувається глобальна перебудова синоптичних процесів із зимових у весняні", - пояснила Наталія Птуха.

Вона додала, що "поки не розслабляємось", оскільки зараз йде протистояння між зимою та навесні. Найближчими днями можливі змішані опади у західних областях.

15 березня черговий атмосферний фронт принесе зниження температури – від +3 до +9 градусів, а також дощ із переходом у мокрий сніг.

Також можливі сильні пориви вітру у західних та північних областях. До Києва та області цей атмосферний фронт дістанеться у четвер.

А що буде з погодою у другій половині березня?

У другій декаді березня, за прогнозом синоптика, погода буде без опадів. Активних атмосферних циклонів та фронтів до 20 чисел не очікується.

"Метеорологічна весна характеризується середньою добовою температурою кілька днів поспіль вище 0 градусів. Безпосередньо для кожної метеорологічної станції мають бути зафіксовані ці показники. Тенденція наближається до того, що скоро переважатиме плюсова температура, але зараз уночі стабільно невеликий мінус практично по всій території України", - наголосила Наталія Птуха.

До речі, раніше синоптики поновили прогнози на березень та назвали дати потепління в Україні.

Також раніше ми писали про те, коли в березні очікуються магнітні бурі.

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