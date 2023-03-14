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"Пока не расслабляемся": синоптик сделала предупреждение о погоде во второй половине марта

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Вторник 14 марта 2023 16:02
"Пока не расслабляемся": синоптик сделала предупреждение о погоде во второй половине марта Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в начале весны очень переменчива. Солнце быстро сменяется осадками, а теплая погода - на морозы. Однако уже все указывает на то, что совсем скоро установится стабильное весеннее тепло.

О том, какой будет погода во второй половине марта рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в эфире телемарафона.

Какая погода нас ждет в ближайшие дни

По словам синоптика, динамическое изменение синоптических процессов являются характерной особенностью марта - переходного сезона и переходного месяца.

После завершения календарной зимы начинается календарная весна и в такие периоды погода может меняться по несколько раз в сутки - на несколько минут налетел снеговой заряд, а следом снова выглянуло солнце.

"Такие погодные условия характеризуют весеннюю погоду: изменчивую, динамичную, с порывами ветра, когда происходит глобальная перестройка синоптических процессов с зимних в весенние", - пояснила Наталья Птуха.

Она добавила, что "пока не расслабляемся", так как сейчас идет противостояние между зимой и весной. В ближайшие дни возможны смешанные осадки в западных областях.

15 марта очередной атмосферный фронт принесет снижение температуры - от +3 до +9 градусов, а также дождь с переходом в мокрый снег.

Также возможны сильные порывы ветра в западных и северных областях. До Киева и области этот атмосферный фронт доберется в четверг.

А что будет с погодой во второй половине марта?

Во второй декаде марта, по прогнозу синоптика, погода будет преимущественно без осадков. Активных атмосферных циклонов и фронтов до 20-чисел не ожидается.

"Метеорологическая весна характеризуется средней суточной температурой несколько дней подряд выше 0 градусов. Непосредственно для каждой метеорологической станции должны быть зафиксированы эти показатели. Тенденция близится к тому, что скоро будет преобладать плюсовая температура, но сейчас ночью стабильно небольшой минус практически по всей территории Украины", - подчеркнула Наталья Птуха.

Кстати, ранее синоптики обновили прогнозы на март и назвали даты потепления в Украине.

А также ранее мы писали о том, когда в марте ожидаются магнитные бури.

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