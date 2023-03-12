Мінуси швидко зміняться на плюс: коли в Україну увірветься справжнє весняне тепло

Погода в Україні на початку березня не дуже радує теплом та сонячною погодою. І в деяких областях зима ніяк не хоче йти – ночами все ще є мороз, а вдень продовжує засипати мокрим снігом та снігом із дощем. Проте до тепла залишилися лічені дні.

Коли в Україну прийде справжнє весняне тепло – читайте у матеріалі Styler нижче.

Коли в Україні потеплішає

За даними синоптиків, потужне потепління прийде вже наступного тижня. Нічні морози швидко зміняться на плюсову температуру, а до середини березня варто очікувати на підвищення температури повітря вдень до +12 +14 градусів.

"У вівторок тепла в Україні побільшає, у західних областях можливо до +15 +17 градусів. Хто сьогодні замерз і кого засмутив сніг, потерпіть, завтра-післязавтра буде краще", - пообіцяла українцям синоптик Наталка Діденко.

Потепління після 11-12 березня раніше обіцяв народний синоптик Станіслав Щедрін. Він спрогнозував підвищення температури до +13+15 градусів, подекуди до +17 градусів. Але разом із потеплінням в Україну також прийдуть дощі та навіть грози.

Синоптик Ігор Кибальчич прогнозує, що з середи в Україну прийдуть атмосферні фронти та циклони, які принесуть дощі до Лівобережної частини країни, а у західних областях можливі сніг та мокрий сніг.

До кінця другої декади березня прийде антициклон – він принесе невелике зниження температури у Правобережній частині України та суху погоду.

За даними Кибальчича, вже з 14 березня денна температура почне підніматися до +8+14 градусів, у західній частині – до +17 градусів. Ближче до кінця тижня очікується похолодання у північних та західних областях. Можливий мокрий сніг з дощем.

На наступні вихідні в Україні знову буде холодно, від +2 до +8 градусів.

Що показують погодні карти

Карти Gismeteo показують, що у східній частині країни потеплішає 15-17 березня, потім температура на кілька днів опуститься, але з 20 березня варто очікувати на суттєве підвищення температури повітря.

На півдні тепло стане з 16 березня, карти прогнозують від +10 до +13 градусів вдень, вночі температура теж почне підніматися, до +6 +8 градусів.

Північні області України чекають на температурну гойдалку. З 14 березня там очікується підвищення температури вдень до +9+11 градусів, підуть нічні морози. 17-18 березня знову похолодає та вночі температура знову впаде до 0 градусів. З 19 березня знову почне тепліти – до +14+15 градусів.

Нестабільною буде погода у західній частині країни. З понеділка температура стрибне спочатку до +8 градусів, потім до +15 градусів. З 15 по 17 березня знову пройде сніг, вночі холодно, вдень +6 +8 градусів. З 18 березня стовпчики термометрів знову підуть угору і повітря прогріється до +12+14 градусів.

погода у Києві

У столицю з 13 березня прийде тепла та суха погода, очікується поступове підвищення температури до +9+10 градусів вдень. Далі знову трохи похолодає і тепло повернеться вже з 20 березня – очікується до +14+15 градусів вдень та +6+7 градусів уночі.