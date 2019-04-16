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Покажи ребенка! Меган Маркл проговорилась о малыше

STYLERЖизнь    16.04.2019 - 19:02
Покажи ребенка! Меган Маркл проговорилась о малыше
Меган Маркл проговорилась о ребенке (Коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл взбудоражила общественность словами о ребенке

Меган Маркл так запутала общественность с датой рождения будущего малыша, что намеки на то, что малыш уже родился, начинают искать во всех официальных сообщениях из Королевского дворца.

Меган Маркл и принц Гарри опубликовали пост на своей странице в Instagram со словами благодарности для своих поклонников. Неделю назад они попросили фанатов все средства, которые они хотели бы потратить на подарки для будущего малыша, отправить в благотворительные организации по всему миру, чтобы помочь другим детям. На их просьбу откликнулись многие и герцоги Сассекские поблагодарили их за проявленное внимание.

"Даже если это пожертвование в размере 5 долларов США, 1000 фунтов стерлингов, предложение волонтерства или распространение информации. И от имени Герцога и Герцогини (и Малыша Сассекского) мы очень благодарны вам", - сказано в сообщении.

Покажи ребенка! Меган Маркл проговорилась о малыше

Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/sussexroyal)

В комментариях общественность тут же сделала предположение, что малыш уже родился, но как об этом заявляла Меган Маркл, афишировать его рождение не стали и будут скрывать в тайне несколько недель.

Британские СМИ взорвались информацией о том, что наследник принца Гарри уже появился на свет, а пара этот радостный факт скрывает и начали требовать, чтобы Меган Маркл показала ребенка.

Покажи ребенка! Меган Маркл проговорилась о малыше

Меган Маркл и принц Гарри (GettyImages)

Однако бывший пресс-секретарь Букингемского дворца Дики Арбитер обратился к британцам с просьбой успокоится и отметил, что рождения малыша ожидается не ранее, чем в конце апреля – начале мая.

"Если вы поверили в такое, вас можно убедить в чем угодно. Мы примерно знаем, когда ребенок должен появиться на свет. Кроме того, Гарри и Меган обозначили довольно ясно, что роды пройдут в приватной обстановке. Никаких предварительных уведомлений не будет, и они выпустят детали, когда проведут немного времени с ребенком. Роды, как уже было сказано, состоятся в конце апреля - начале мая, так что мы должны попридержать коней хотя бы до этого времени", - сказал он в эфире одного из телеканалов.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известна причина, по которой уволился пилот Меган Маркл.

А также рассказывали о том, что экстрасенс раскрыла истинную сущность Меган Маркл.

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