Разделяй и властвуй: экстрасенс раскрыла истинную сущность Меган Маркл

Меган Маркл (outfits.design)

Меган Маркл после рождения ребенка может сильно измениться

Меган Маркл, которая находится на последних сроках беременности, после рождения первенца, усилит свое давление на мужа. Такое мнение высказала известная ведунья и экстрасенс Саона.

Меган Маркл совсем не такая, какой видят ее окружающие. Экстрасенс рассказала, что на самом деле герцогиня Сассекская внутри не такая открытая и добрая, какой хочет казаться. Она конфликтная и постоянно хочет доказать свое превосходство. А вот ее супруг, принц Гарри – он мягкий и добрый и после рождения ребенка он будет проявлять к малышу больше теплоты, чем родная мать.

Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/sussexroyal)

Саона утверждает, что характер Меган Маркл после родов вылезет наружу. Она будет хорошей и заботливой матерью, но принц Гарри способен дать будущему ребенку намного больше, так как их наследник будет творческой личностью.

"Как родители, они, безусловно, состоятся. Но сейчас герцогиня Сассекская ждет лишь одного: поскорее родить, и, как только это произойдет, Меган, можно сказать, закрепит свои позиции – она начнет разделять и властвовать. Сказать, что она будет давить на Гарри, значит не сказать ничего. Все будет происходить постепенно и это только начало. Если сейчас она молчит, то позже многие о ней узнают. Она будет ставить себя выше многих членов королевской семьи и будет завоевывать свои позиции. Ее сущность простой девушки из народа обязательно даст о себе знать", - заявила Саона.

Меган Маркл и принц Гарри (GettyImages)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Меган Маркл сделала неожиданное заявление о будущих родах.

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