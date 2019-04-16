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Надоело летать за едой для Меган Маркл: королевский пилот уволился из-за капризов Гарри

STYLERПерсоны    16.04.2019 - 13:11
Надоело летать за едой для Меган Маркл: королевский пилот уволился из-за капризов Гарри
Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

Меган Маркл и принц Гарри сделали из пилота "круглосуточного доставщика еды"

Меган Маркл и принц Гарри заставили уволиться королевского пилота. Дело в том, что мужчина устал постоянно летать за едой для беременной герцогини Сассекской, которая уже совсем скоро родит первенца.

Как пишут западные СМИ, сегодня Букингемский дворец экстренно ищет нового пилота на вертолет Sikorsky S76, который бы работал на королевскую семью. В объявлении о найме указывается, что в его обязанности будут входить выполнение поручений членов королевской семьи и "другие административные задачи". Человек, который решит подать резюме должен обладать такими качествами, как инициативность, стрессоустойчивость, а также должен быть готов к полетам по Великобритании и командировкам с ночевкой.

По информации издания Radar Online, такое объявление появилось после того, как работавший с Меган Маркл и принцем Гарри пилот уволился по собственному желанию, не выдержав того, что его "используют как службу доставки еды по вызову 24 часа в сутки".

"Принц Гарри постоянно приказывал ему летать за "странными" закусками для своей жены", - пишет таблоид со ссылкой на источник, приближенный к королевской семье.

Надоело летать за едой для Меган Маркл: королевский пилот уволился из-за капризов Гарри

Скриншот 

"Это еще одно доказательство того, что профессионалы просто не могут работать с Меган! Ее требования странные и возмутительные. К пилоту относились как к какому-то водителю службы доставки, а не как к высококвалифицированному пилоту", - сказал королевский инсайдер. 

Кстати, о том, что у Маркл очень сложный характер говорят очень часто. Даже экстрасенсы подтверждают это. Например, недавно одна известная ведунья утверждала, что после рождения первенца Меган усилит свое давление на мужа.

Ранее мы писали о том, что экстрасенс назвал пол будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри

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