Показали, как выглядит самое дорогое украшение в истории Tiffany: фото красоты за 30 миллионов долларов
Ювелирный дом Tiffany & Co представил самое дорогое в истории бренда украшение-колье World's Fair с 578 бриллиантами общим весом 180 каратов.
Так, презентация состоялась в Дубае на всемирной выставке "Экспо-2020", пишет WWD.
Отмечается, что колье оценивается в 20-30 миллионов долларов. Центральный камень в украшении можно извлечь и установить в кольцо. Также камень стал крупнейшим из когда-то купленных брендом на продажу.
Кроме того, счастливый владелец украшения получит пожизненное обслуживание Tiffany & Co. В частности, ювелирный дом в случае чего, и будет заниматься установкой камня в кольцо.
Самое дорогое украшение в истории Tiffany & Co (wwd.com)
Важно, что приобрести колье World's Fair можно исключительно при условии позволить использовать его для выставок Tiffany & Co.
Как известно, о Tiffany & Co узнают только по одной коробочке цвета бирюзы. Более того, культовый оттенок - зарегистрированный товарный знак The Tiffany Blue.
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