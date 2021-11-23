Показали, как выглядит самое дорогое украшение в истории Tiffany: фото красоты за 30 миллионов долларов

Так, презентация состоялась в Дубае на всемирной выставке "Экспо-2020", пишет WWD .

Отмечается, что колье оценивается в 20-30 миллионов долларов. Центральный камень в украшении можно извлечь и установить в кольцо. Также камень стал крупнейшим из когда-то купленных брендом на продажу.

Кроме того, счастливый владелец украшения получит пожизненное обслуживание Tiffany & Co. В частности, ювелирный дом в случае чего, и будет заниматься установкой камня в кольцо.

Самое дорогое украшение в истории Tiffany & Co (wwd.com)

Важно, что приобрести колье World's Fair можно исключительно при условии позволить использовать его для выставок Tiffany & Co.

Как известно, о Tiffany & Co узнают только по одной коробочке цвета бирюзы. Более того, культовый оттенок - зарегистрированный товарный знак The Tiffany Blue.