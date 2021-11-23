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Показали, как выглядит самое дорогое украшение в истории Tiffany: фото красоты за 30 миллионов долларов

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Вторник 23 ноября 2021 17:43
Показали, как выглядит самое дорогое украшение в истории Tiffany: фото красоты за 30 миллионов долларов Показали самое дорогое украшение Tiffany & Co (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Ювелирный дом Tiffany & Co представил самое дорогое в истории бренда украшение-колье World's Fair с 578 бриллиантами общим весом 180 каратов.

Так, презентация состоялась в Дубае на всемирной выставке "Экспо-2020", пишет WWD.

Отмечается, что колье оценивается в 20-30 миллионов долларов. Центральный камень в украшении можно извлечь и установить в кольцо. Также камень стал крупнейшим из когда-то купленных брендом на продажу.

Кроме того, счастливый владелец украшения получит пожизненное обслуживание Tiffany & Co. В частности, ювелирный дом в случае чего, и будет заниматься установкой камня в кольцо.

Показали, как выглядит самое дорогое украшение в истории Tiffany: фото красоты за 30 миллионов долларовПоказали, как выглядит самое дорогое украшение в истории Tiffany: фото красоты за 30 миллионов долларовСамое дорогое украшение в истории Tiffany & Co (wwd.com)

Важно, что приобрести колье World's Fair можно исключительно при условии позволить использовать его для выставок Tiffany & Co.

Как известно, о Tiffany & Co узнают только по одной коробочке цвета бирюзы. Более того, культовый оттенок - зарегистрированный товарный знак The Tiffany Blue.

Ранее мы сообщали, что под Полтавой нашли уникальные украшения времен скифов.

Также мы писали, что в заповеднике "София Киевская" обнаружили множество уникальных находок.

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