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В заповеднике "София Киевская" обнаружили множество уникальных находок (видео)

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Киев, Четверг 28 октября 2021 18:46
В заповеднике "София Киевская" обнаружили множество уникальных находок (видео) Коллаж РБК-Украина: в заповеднике "София Киевская" обнаружили уникальные находки
Автор: Роман Мирончук

Археологи нашли в заповеднике "София Киевская" неизвестный ранее алтарь и другие уникальные археологические находки, среди которых монеты возрастом 500-700 лет и фрески с животными.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ученые обнаружили монеты, драгоценные украшения и перстни со времен князей. Экспертов удивило то, что на найденной фреске изображены животные, поскольку обычно на них изображают святых.

Данную фреску создали в конце XI века. При этом до нашего времени сохранились только половина таких росписей. В фрагменты, которые находят археологи становятся уникальными не только для Украины, а для всей Европы.

Эксперты отметили, что самая интересная находка в заповеднике - это алтарь для литургической службы. По словам ученых, этот артефакт - наследие нации, он находился сбоку от пяти главных симметричных алтарей.

Данный алтарь использовался для служб, в которых принимали участие митрополит и епископ.

В заповеднике "София Киевская" обнаружили уникальные находки (видео: YouTube)

Напомним, во Львове во время раскопок археологи обнаружили на севере города в районе Подзамче артефакты, которые меняют представление об исторической картине заселения Львова.

Мы также писали о том, что под Киевом обнаружили стоянки древних людей, которым больше 10 тысяч лет.

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Киев археология
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