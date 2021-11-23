Показали, як виглядає найдорожча прикраса в історії Tiffany: фото красоти за 30 мільйонів доларів

Так, презентація відбулася в Дубаї на всесвітній виставці "Експо-2020", пише WWD .

Зазначається, що кольє оцінюється у 20-30 мільйонів доларів. Центральний камінь у прикрасі можна витягти та встановити в каблучку. Також камінь став найбільшим із колись куплених брендом на продаж.

Окрім того, щасливий власник прикраси отримає довічне обслуговування Tiffany & Co. Зокрема, ювелірний дім в разі чого, і буде займатися встановленням камінця у каблучку.

Найдорожча прикраса в історії Tiffany & Co (wwd.com)

Важливо, що придбати кольє World's Fair можна виключно за умови дозволити використовувати його для виставок Tiffany & Co.

Як відомо, про Tiffany & Co дізнаються тільки по одній коробочці кольору бірюзи. Більш того, культовий відтінок - зареєстрований товарний знак The Tiffany Blue.