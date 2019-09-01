Показала истинное лицо: Зеленский рассказал, какой стала его жена после инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Станиславу Боклану рассказал, как изменилась его супруга после получения статуса первой леди страны. По его мнению, Елене Зеленской сложно нести такую ответственность, так как у нее высокая планка по отношению к собственным обязанностям. Кроме того, по словам президента, его супруга чувствует себя дискомфортно из-за обилия внимания к собственной персоне. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью телеканалу "1+1".

Зеленский рассказал, как его жена чувствует себя в роли Первой леди Украины.

"Я думаю, что этот вопрос больше к ней, чем ко мне ... Ей сложно, потому что она очень ответственный человек, мне кажется, что даже более ответственный чем я, потому что она каждую деталь разбирает. Ей дискомфортно, она не любит, когда о ней говорят даже когда хорошо говорят о ней в соцсетях, она не любит столько внимания", - рассказал президент.

Зеленский рассказал, как изменилась его жена – интервью 100 дней президентства (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

После получения высокого социального и политического статуса, Елена Зеленская оказалась правой рукой президента. Сам Зеленский признался, что он часто советуется с супругой.

"Я советуюсь с ней, говорю откровенно, по очень сложным вопросам, потому что у нее очень трезвая мысль. Каждому человеку нужны люди, которые говорят правду. Нужно быть "в теплой ванне", особенно, когда ты президент Украины, или любая другая ответственная должность, это очень важно", - признается гарант.

Также Зеленский рассказал, как проходит его утро с семьей.

"Я говорил это в речи на День Независимости Украины, что просыпаюсь с сообщением с фронта - выстрелов столько-то, потерь столько-то. Я очень рад, что сейчас это уменьшилось в разы. Я получаю эти смс-ки три раза в день, когда там ноль - это очень приятные моменты. Затем целую своих детей, жену. Они всегда спят, когда я это делаю, они даже не знают, что я это делаю, вот теперь узнают", - добавил президент.

Напомним, что ранее Зеленский заявил о прорыве в отношениях с Польшей.

До этого Зеленский рассказал, почему Боклан не в Раде.