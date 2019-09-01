Показала справжнє обличчя: Зеленський розповів, якою стала його дружина після інавгурації

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Станіславу Боклану розповів, як змінилася його дружина після отримання статусу першої леді країни. На його думку, Олені Зеленській складно нести таку відповідальність, так як у неї висока планка по відношенню до власних обов'язків. Крім того, за словами президента, його дружина почуває себе дискомфортно через велику кількість уваги до власної персони. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю телеканалу "1+1".

Зеленський розповів, як його дружина відчуває себе в ролі Першої леді України.

"Я думаю, що це питання більше до неї, ніж до мене ... Їй складно, тому що вона дуже відповідальна людина, мені здається, що навіть більш відповідальна, ніж я, тому що вона кожну деталь розбирає. Їй дискомфортно, вона не любить, коли про неї говорять навіть коли добре говорять про неї в соцмережах, вона не любить стільки уваги", - розповів президент.

Зеленський розповів, як змінилася його дружина – інтерв'ю 100 днів президентства (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Після отримання високого соціального і політичного статусу, Олена Зеленська виявилася правою рукою президента. Сам Зеленський зізнався, що він часто радиться з дружиною.

"Я раджуся з нею, кажу відверто, з дуже складним питанням, тому що у неї дуже твереза думка. Кожній людині потрібні люди, які говорять правду. Треба бути "в теплій ванні", особливо, коли ти президент України, або будь-яка інша відповідальна особа, це дуже важливо", - зізнається гарант.

Також Зеленський розповів, як проходить його ранок з родиною.

"Я говорив це у промові на День Незалежності України, що прокидаюся з повідомленням з фронту - пострілів стільки-то, втрат стільки-то. Я дуже радий, що зараз це зменшилося в рази. Я отримую ці смс-ки три рази в день, коли там нуль - це дуже приємні моменти. Потім цілую своїх дітей, дружину. Вони завжди сплять, коли я це роблю, вони навіть не знають, що я це роблю, от тепер дізнаються", - додав президент.

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив про прорив у відносинах з Польщею.

До цього Зеленський розповів, чому Боклан не в Раді.