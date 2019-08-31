Зеленский заявил о прорыве в отношениях с Польшей

Фото: Владимир Зеленский и Анджей Дуда (president.gov.ua)

Украина и Польша создадут исторические экспедиции для перезахоронений погибших земляков

В отношениях мж Украиной и Польшей достигнут прорыв по вопросам исторического контекста. Как передает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский по результатам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

По его словам, были достигнуты договоренности о совместной работе для "восстановление исторической справделивости". В частности, под патронатом обоих президентов будет восстановлена рабочая группа.

"Будет восстановлена рабочая группа из, скажем так, "обнуление" взаимных претензий -скажем так, "обнуление" взаимных претензий - в частности, совместные экспедиции будут заниматься поиском и перезахоронением на родине погибших польских и украинских воинов и мирного населения", - отметил украинский президент.

Зеленский добавил, что стороны будут взаимно заботиться о памятниках и захоронениях украинцев в Польше и поляков в Украине.

"Я также предложил возвести на границе Мемориал примирения. В день начала Второй мировой войны мы обязательно вспомним, что более 100 тысяч украинцев под польскими флагами защищали в 1939 году Польшу от нацистского нашествия. Этнические украинцы были второй по численности национальной группой в польской армии", - сказал Владимир Зеленский.

Фото: Владимир Зеленский в Польше (president.gov.ua)

Напомним, в январе 2018 года польские Сейм и Сенат приняли закон об Институт национальной памяти, которым, в частности, была введена уголовная ответственность за сообщение фактов о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Также документ содержит термин "украинские националисты", которые якобы совершали преступления против поляков.

Этот документ не только прямо запрещал обвинять поляков в преступлениях времен Второй мировой войны, но и ставил действия украинских националистов в 1925-50 годах в один ряд с преступлениями нацистов.

В конце июня 2019 года законодательный комитет Сената Польши отправил на доработку закон про Институт национальной памяти в части, что касается термина "украинские националисты", Конституционный суд Польши признал его таким, что не соответствует конституции страны.