Покатался на танке возле границы РФ и заговорил на украинском: как принц Уильям съездил в Эстонию

В первый день британский принц посетил эстонскую "Школу свободы" - проект, основанный три года назад для украинских детей, которые бегут от войны. В школе, где учится более 500 учеников, 40% учебного плана преподается на украинском языке, а 60% - на эстонском. Там Уильям пообщался с учителями и учениками, в частности с некоторыми поиграл в баскетбол.

Ознакомился он и с материалами, которые изучают дети. Даже попытался выучить несколько эстонских и украинских слов. В видео можно увидеть, как представитель британской королевской семьи говорит "Добрий день".

Трогательным стал момент, когда будущий король Великобритании получил в подарок браслет дружбы в сине-желтых цветах, который сделали студенты. Уильям надел украшение, но отметил, что есть высокая вероятность, что его дочь принцесса Шарлотта "наверняка украдет его".

A brilliant visit to Tallinn's Freedom School where resilience and hope are nurtured every day. pic.twitter.com/56GzJq4RSx — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 20, 2025

Во время своего второго и последнего дня пребывания в стране принц Уэльский посетил военную базу Тапа, где пообщался с военными и принял участие в учениях по окопной войне. Эта база, расположенная недалеко от границы с Россией, является ключевым форпостом НАТО и местом дислокации 900 британских военных.

Таким визитом Великобритания продемонстрировала свою поддержку Эстонии и готовность реагировать на угрозу со стороны РФ.

"Тренировки вместе с полком "Мерсиан" в Эстонии, оттачивание жизненно важных навыков для действий в экстремальных условиях. От полевых тренировок до эксплуатации систем вооружения - это развертывание является ключевым! Очень приятно видеть преданность и опыт наших войск в действии", - прокомментировал поездку он.

Training alongside the Mercian Regiment in Estonia, honing vital skills for operations in extreme conditions. From field training to weapon systems operation, this deployment is key!



So brilliant to see the dedication and expertise of our troops in action. pic.twitter.com/bz82Gyku9N — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 21, 2025

Знаменательным моментом стало участие Уильяма в тренировках с полком "Мерсиан", когда он проехался на танке Challenger 2. Он также оказался в условиях интенсивного огня из пулеметов и дымовых гранат.

Watch as Prince William takes a ride on a Challenger 2 Tank



The Prince of Wales is in Estonia to support @MercianRegiment troops on Operation Cabrit, as they strengthen Nato’s defence in the Baltic.



Read more https://t.co/vHU5Sj4LJw pic.twitter.com/j3PMzZze6G — BFBS Forces News (@ForcesNews) March 21, 2025

Напомним, за плечами принца Уильяма многолетний опыт военной службы. Он учился в военной академии Сандхерс и получил звание второго лейтенанта кавалерийского полка Blues and Royal. Проходил обучение в Военно-воздушных силах Великобритании, был пилотом поисково-спасательных Королевских ВВС и санитарной авиации в Восточной Англии.