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Поки російський окупант вбивав українців, його жінка вдовольняла іншого (відео)

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Неділя 10 квітня 2022 20:16
Поки російський окупант вбивав українців, його жінка вдовольняла іншого (відео) Колаж РБК-Україна: Російський полонений зганьбився через дзвінок дружині
Автор: Світлана Мащенко

Російський полонений подзвонив дружині, аби розповісти про своє становище в Україні. Але з'ясувалося, що вона в цей час з іншим.

Дивіться відео в матеріалі Styler, на якому розігрався курйозний любовний трикутник.

"Поки російський окупант вбивав українців, його дружина втекла до нацмена", - підписані кадри, що розійшлися по різним Telegram-каналам.

Антон Геращенко показав відео, на якому з російським полоненим стався невеликий казус під час телефонної розмови з дружиною.

На кадрах дружина відповідає своєму чоловікову, що вона зараз з іншим. Потім слухавку бере коханець і говорить: "Салам, братан, как дела?"

Полонений просить перервати розмову.

Раніше ми писали, що полонений "армії ЛДНР" розповів, як їх готували до війни. Йому видали іржаву гвинтівку 1941 року.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

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