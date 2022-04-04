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Выдали ржавую винтовку 1941 года: пленный "армии ЛДНР" рассказал, как их готовили к войне

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Понедельник 04 апреля 2022 13:45
Выдали ржавую винтовку 1941 года: пленный "армии ЛДНР" рассказал, как их готовили к войне Коллаж РБК-Украина: пленный из "ЛДНР" рассказал как их готовили к войне
Автор: Светлана Мащенко

Пленный так называемой "армии ЛДНР" рассказал, как их россияне готовили к войне против Украины. Снайперами назначали тех, кто ни разу не стрелял, а водителями тех, кто не сидел за рулем, в арсенале винтовка Мосина, 1941-го года.

Об этом сообщили в СБУ.

Как рассказал 45-летний житель городка Голубовка (бывший Кировск) Луганской области, в мирной жизни он работал электриком.

В молодости был призван на срочную службу в ряды ВСУ, но его комиссовали по состоянию здоровья. Однако свыше 25 лет его принудительно мобилизовали в качестве "пушечного мяса" для путинской армии.

Никаких учений для "армий ЛДНР" не проводили

"Вообще, ни разу из автомата не выстрелил. В армии служил в стройбате, ни разу не стрелял. Думал, может тут хоть покажут... Оружие, половина ржавая..." - говорит военнопленный.

"Должности" раздавали как попало и даже на возражения мобилизованных, что у них нет соответствующих навыков, никак не реагировали.

"Снайпер говорит, А у меня зрение не очень, Какой я снайпер... А они - винтовку 41-го года, Мосина. Комедийная армия, мы сами над этим смеялись. Нас пустить, перебьют как цыплят. Мы не солдаты, мы не умеем этого делать", - добавил мужчина.

Ранее мы писали, в каких условиях россияне оставили так называемую "армию ДНР".

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